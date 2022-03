Naval Group : des sous-marins et un porte-avions pour l'Egypte ?

Selon des sources concordantes, l'Égypte est intéressée par des sous-marins Barracuda à propulsion conventionnelle, qui seraient fabriqués par Naval Group. Des sous-marins dont le concept avait été vendu aux Australiens (12 sous-marins de la classe Attack de 4500 tonnes) avant que Canberra ne se tourne sournoisement puis brutalement vers des sous-marins à propulsion nucléaire américains ou britanniques dans le cadre de l'alliance Aukus (Australie, Grande-Bretagne et Etats-Unis). Ces discussions ont été lancées il y a plus de douze mois entre la France et l'Égypte ainsi que Naval Group. En 2011, puis en 2015, l'Égypte a commandé à ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) quatre sous-marins U209, dont le quatrième S44 a été livré en juillet dernier. Les trois autres avaient été livrés entre décembre 2016 et avril 2020.

Le pays dirigé par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi étudie également l'achat d'un porte-avions d'occasion de préférence, qui serait armé par une vingtaine de Rafale marine. Cette volonté de l'Égypte illustre le réarmement mondial de la plupart des pays de la planète notamment dans le domaine de la marine.

Paris, un fournisseur régulier d'armements au Caire

Très attentive à la nouvelle politique allemande en matière d'exportation et soumise à l'embargo international sur les armes russes, l'Égypte se tourne naturellement vers la France, qui lui fournit régulièrement des systèmes d'armes de haut niveau (Rafale, porte-hélicoptères, frégate FREMM et corvettes Gowind, satellite...). Au printemps, la France s'était portée caution auprès de plusieurs établissements bancaires français - BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale et CIC - pour un financement de 5,4 milliards (Rafale, satellite, avions MRTT), selon des sources concordantes.

Le satellite d'observation sera fourni par Airbus Space, comme l'avait révélé La Tribune en décembre 2020, et les deux MRTT par Airbus. Enfin, Le Caire a récemment acheté quatre GM400, les redoutables radars 3D de défense aérienne à longue portée développés et conçus par Thales, selon nos informations.