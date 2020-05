Naval militaire : consolidation allemande entre Lürssen et German Naval Yards Kiel

La consolidation des chantiers navals militaires allemands étaient attendue. Elle est désormais en marche. Lürssen et German Naval Yards Kiel (GNYK) ont réussi à trouver un accord historique cette semaine en vue de se rapprocher au sein d'une société commune, laissant pour le moment (?) à quai ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), qui faisait partie des négociations. Cette société sera dirigée par Lürssen, un groupe familial basé à Brême et qui construit des navires de guerre et des yachts de luxe. Il est à noter que les industriels allemands n'ont eu aucun état d'âme à se renforcer sur le plan national.

Les modalités du rapprochement entre Lürssen Group et GNYK (groupe Privinvest), propriété du milliardaire Iskandar Safa, qui possède également le chantier naval français CMN (hors du périmètre de l'opération), ne sont pas connues précisément. Mais l'objectif du rapprochement coule de source : renforcer l'efficacité des chantiers allemands à l'export et améliorer la structure des coûts afin de mieux satisfaire le client allemand. Cette opération, très fortement poussée par les autorités allemandes, reste encore soumise aux autorités de la concurrence.

Électrochoc

Le succès du...