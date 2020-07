ONERA : la menace d'un déclassement face au DLR allemand

Un de plus... L'avenir de l'ONERA fait l'objet d'un nouveau rapport parlementaire alarmant. En dépit des promesses des pouvoirs publics et des industriels, les constats que fait le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat sur la mission Défense, Dominique de Legge, sont encore sans appel : l'organisme de recherche de référence dans le domaine de l'aérospatial civil et militaire reste sous-utilisé par rapport à ses compétences et son expertise, et surtout très sous-doté par le ministère des Armées. Le coup de gueule du Sénat en décembre en faveur de l'ONERA n'était pas qu'un simple mouvement d'humeur passager. Le Sénat ne lâche pas l'affaire.

Et ce nouveau rapport tombe vraiment à pic. Car l'ONERA doit faire face à de nouvelles menaces qui pourraient se révéler existentielles dans certains domaines de recherche (aérodynamique, propulsion, furtivité, etc...) au moment où le Système de combat aérien du futur (SCAF) décolle mais sans l'expertise de l'organisme de recherche français. "Si l'ONERA coopère très largement avec son homologue allemand, le DLR, sa montée en puissance est susceptible de constituer une indéniable menace pour l'indépendance et la pérennité des savoir-faire français" dans le domaine aérospatial, assure Dominique de Legge.



SCAF : le DLR déjà à bord, l'ONERA en salle d'attente

La forte montée en puissance du DLR dans le domaine aéronautique est "susceptible de remettre en cause son leadership en Europe dans certains domaines", estime le rapport du Sénat. C'est déjà le cas dans le cadre du programme franco-allemand SCAF. Selon le rapport, le DLR "semble déjà être assuré d'un budget national pour sa contribution au SCAF, via le BDLI (équivalent allemand du GIFAS), ce qui...