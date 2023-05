A Rouen, le projet émirati de méga-sucrerie tombe à l’eau

Osera-t-on dire que la sucrerie de betteraves est dans les choux ? Annoncée en mars 2022 avec tambour et trompettes, la méga usine promise par le sucrier de Dubaï AKS (Al Khaleej Sugar) en pars 2022 ne verra finalement pas le jour au sein du port de Rouen. La nouvelle a été rendue publique par la sénatrice communiste de Seine-Maritime, Céline Brulin. Opposante de la première heure au projet, celle-ci indique dans un communiqué avoir obtenu confirmation de « l'abandon total » du projet de la bouche même du patron d'Haropa Port, propriétaire du terrain.

La rupture est consommée

Au demeurant, la nouvelle ne surprendra pas grand monde tant le dossier semblait enlisé depuis un an. Le même Stéphane Raison avait d'ailleurs confié, lundi à La Tribune, que le divorce était « imminent » sans plus de précision. Selon nos informations, les dirigeants d'Al Khaleej Sugar (le sucre du golfe dans la langue de Molière) n'ont jamais apporté les précisions qui auraient permis aux services de l'Etat d'instruire le dossier connaissance de cause. Et ce, malgré les relances insistantes de Business France et de Bercy.

« Ils ont dégainé très vite et réfléchi après », ironise une source bien informée. Au fil des mois, il est notamment apparu que le groupe pourrait difficilement tenir ses promesses d'approvisionnement décarboné par la voie ferroviaire. AKS a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre ou a-t-il reculé devant la fronde résolue des maires des communes concernées ? Difficile à dire. Toujours est-il que la rupture est consommée. Reste à voir maintenant ce qu'il adviendra du terrain d'une cinquantaine d'hectares (extensible à 75) que briguaient les Emiratis.

Qui pour remplacer AKS ?

Anciennement occupée par la division pièces détachées de Renault (CKD), l'emprise installée sur le domaine portuaire est labellisée « site clés en main » par l'Etat. Situé en bord de Seine et desservi par le rail et la route, son implantation autant que sa surface en font un actif convoité. « Plusieurs pistes intéressantes se dessinent dans le domaine industriel », glisse un élu de la Métropole rouennaise. Information d'ailleurs confirmée dans l'entourage des dirigeants d'Haropa Port. « Des produits comme celui-ci sont rares. La question est plus de choisir le meilleur projet », nous explique t-on.

Pour autant, aucun appel à candidatures n'est relancé à ce stade. Il y a fort à parier que l'établissement portuaire qui chapeaute les trois ports de la vallée de Seine attendra qu'entrent en vigueur les premières dispositions de la loi « industrie verte », chère à Bruno Le Maire. Celle-ci ambitionne en effet de mettre sur le marché 50 sites industriels (pour une surface de 20.000 hectares) pré-aménagés pour lesquels les procédures d'implantation devraient être accélérées. A première vue, la friche rouennaise coche toutes les cases.