Le bras de fer ne fait que commencer. Dans une note datée du vendredi 3 janvier 2020, que le magazine LSA s'est procurée, Thierry Cotillard, président d'ITM Alimentaire, explique que le fournisseur Coca-Cola « a décidé unilatéralement d'arrêter de livrer Intermarché et Netto sur l'ensemble de ses gammes* ».

Selon Thierry Cotillard, cette décision a « pour origine un désaccord sur les gammes ». « Coca-Cola, précise-t-il dans son courrier, veut nous contraindre par tous les moyens à détenir une gamme 2020 que nous ne souhaitons pas". Le président d'ITM Alimentaire explique par ailleurs que « le marché des softs est en baisse significative de volumes ». En cause, selon lui, la volonté des clients de consommer des « produits plus sains », mais aussi plus écologiques.

« Coca-Cola abuse de sa position dominante »

« C'est dans ce cadre que nous avons signifié aux industriels de la catégorie Sodas dès cet été, que nous avions la volonté de prendre de vrais partis pris dès 2020 afin de réduire la place de certains sodas en faveur des produits qui incarnent les nouvelles tendances, plus saines, moins sucrées. », se défend Thierry Cotillard, dans cette même note.

En cessant ses livraisons, l'objectif du géant américain serait donc de « faire plier » Intermarché, et l'obliger à proposer l'intégralité de sa gamme de produits en rayon. « Coca-Cola, dénonce Thierry Cotillard, abuse de sa position dominante », avant d'affirmer : « Nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes. »

Vers la fin de sa lettre, le président d'ITM Alimentaire dit ne pas exclure une action en justice.

*Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun et Monster.