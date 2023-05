Automobile : le marché allemand continue à progresser en avril, mené par Volkswagen

Avec 202.947 voitures neuves immatriculées en Allemagne en avril, le marché continue de croître. C'est en effet une progression de 12,6% sur un an, selon les chiffres officiels publiés ce jeudi 4 mai par l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Le secteur se remet petit à petit des goulets d'étranglement - notamment dans les puces électroniques - qui ont freiné les livraisons de véhicules aux clients au moment où l'économie repartait. Sur les quatre premiers mois de l'année, les nouvelles immatriculations sont en hausse annuelle de près de 8%.

Malgré cette forte croissance, les ventes demeurent « de 35% inférieures au niveau d'avant-crise » du Covid-19, en avril 2019, rappelle le cabinet EY.

L'électrique a toujours la cote

En ce mois d'avril 2023, les nouvelles immatriculations de voitures 100% électriques ont bondi de 34% sur un an, à 29.740 unités, soit une part de près de 15% des ventes. L'américain Tesla en particulier a vu ses ventes presque tripler sur un an, à 2.420 unités.

Les hybrides rechargeables (+29%) ont aussi connu un mois faste, après le creux de mars qui suivait la fin des aides à l'achat pour ce type de véhicules.

Côté marques, Volkswagen a tiré le marché (+23,7%) et consolide ainsi sa première place avec 18,2% de part de marché. Mercedes a fait encore mieux (+27,4%) alors que BMW a affiché une pâle croissance de 4,4%. Les constructeurs étrangers ont totalisé 38% de part de marché.

Reste que, sur l'ensemble du premier trimestre, Volkswagen et BMW ont vu leur bénéfice chuter, de 29,9% pour le premier et même de 64% pour le second alors que leurs ventes et revenus s'affichent en hausse. Les deux constructeurs allemands l'expliquent par un effet comptable.

Coup de frein à venir ?

Mais attention à ne pas trop s'enthousiasmer. La belle mécanique des ventes enregistré par le marché allemand ce mois d'avril pourrait en effet s'enrailler. « Le faible développement économique, la forte inflation et les options de financement peu attrayantes » risquent de freiner la demande, selon Peter Fuss expert chez EY.

Ce que confirme Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK). « Le faible niveau actuel des commandes entrantes montre que les clients sont moins intéressés par l'achat de voitures », ce qui pourrait avoir des « effets sur les nouvelles immatriculations au second semestre », estime-t-il.

La fédération des constructeurs automobiles allemands (VDA) a toutefois relevé cette semaine sa prévision de croissance du marché allemand à 4% pour 2023, contre 2% précédemment. Les immatriculations totaliseraient 2,8 millions d'unités sur l'année, ce qui serait néanmoins 24% de moins que l'année 2019 qui précédait la pandémie.

(Avec AFP)