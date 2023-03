Voiture électrique : l'Allemagne passe le cap du million de véhicules en circulation, mais reste loin de son objectif

L'objectif de 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030, fixé par le gouvernement d'Olaf Scholz, semble encore loin. Pour autant, les progrès sont bel et bien notables en Allemagne où on comptait un peu plus d'un million de ces véhicules sur les routes. Ainsi, le nombre de voitures particulières électriques en circulation « a dépassé le seuil du million avec 1.013.009 unités » à fin décembre dernier, révèle l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA) dans un communiqué.

Dans le détail, la progression du parc est de près des deux-tiers (63,8%) sur un an. Sur les modèles hybrides rechargeables, le parc a atteint 864.712 voitures, soit une progression de 52,8% sur un an, selon l'Agence fédérale. Le nombre total de voitures particulières est lui resté presque stable (+0,2%), avec 48,8 millions d'unités. Dans le même temps, le nombre de voitures diesel a diminué de près de 3% et celui des modèles à essence de plus d'1%, représentant ensemble près de 45 millions d'unités.

Une prime à l'achat encourageante

La progression du nombre de véhicules électriques en circulation a été permise grâce à l'instauration d'une prime à l'achat très généreuse. Résultat, 174.000 véhicules électriques et hybrides se sont écoulés à fin décembre, soit une augmentation de 114%. C'était même la première fois que plus de la moitié des nouvelles voitures en un mois étaient des électriques (55%), d'après la fédération des importateurs automobiles (VDIK).

La prime a toutefois été revue à la baisse le 31 décembre. Les ventes de voitures électriques dans le pays ont ainsi connu une chute de 43% en janvier par rapport au mois précédent. La réduction des subventions accordées aux voitures électriques en 2023 « laisse des traces évidentes », a commenté Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK), craignant que l'élan pour l'électrique ne soit brisé.

« Il est clair que le boom de décembre a été un feu de paille », a, regretté, début février, Peter Fuss, du cabinet de conseil EY. La part de marché cumulée des voitures neuves électrifiées (hybrides rechargeables et électriques) n'était d'ailleurs plus que de 15,1% en janvier, alors qu'elle était de 21,6% il y a un an, et même de 55,4 % en décembre 2022.

Un objectif de 15 millions d'électriques en 2030 difficile à atteindre

De quoi éloigner l'objectif de 15 millions de véhicules électriques en 2030 ? Certains experts sont sceptiques. C'est notamment le cas de Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research à Duisbourg. Non seulement il faudra augmenter le nombre de bornes de recharge, mais la capacité du réseau électrique, qui devra alimenter simultanément un nombre croissant de voitures électriques et d'autres consommateurs comme les pompes à chaleur aux heures de pointe, pourrait poser problème à terme. En cas de surcharge du réseau, l'approvisionnement des bornes de recharge pourrait être rationné par une loi en discussion, selon la presse allemande.

L'industrie automobile allemande, pilier de la première économie européenne, a en outre un besoin massif de batteries et de leurs composants électroniques, indispensables pour réussir son passage au tout électrique puis à la conduite autonome.

L'Inflation Reduction Act inquiète l'Europe

L'actuel plan américain de 400 milliards d'euros de subventions vertes (batteries, énergie, mobilité...), « l'Inflation Reduction Act » inquiète considérablement l'Union européenne. Cette dernière craint des délocalisations industrielles massives vers les États-Unis. Si le géant des voitures électriques Tesla a assuré récemment maintenir ses projets de production de batteries automobiles dans son usine allemande près de Berlin, il va toutefois délocaliser une partie de leur fabrication aux États-Unis en raison des aides accordées.

De leur côté les Vingt-Sept se sont mis en ordre de bataille pour trouver comment répondre au plan américain. Fin février, la Commission européenne a ainsi esquissé un assouplissement réglementaire, en phase avec ce que Paris demande. Sa présidente, Ursula von der Leyen, a proposé de simplifier l'octroi de permis pour construire des usines, l'extraction et le conditionnement de métaux critiques sur le sol européen et surtout les aides d'Etat aux industries vertes, y compris par des incitations fiscales. Aussitôt annoncée, cette dernière avancée a été relativisée. Si les règles de subvention aux industries sont allégées, cela a vocation à être limité dans le temps, et en volume, comme l'a rappelé la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager.

