Comment Michelin veut aller « au-delà du pneu »

Derrière sa dénomination officielle - Michelin High-Tech Materials - un brin austère se profile une partie de l'avenir du groupe fondé à Clermont-Ferrand en 1889. Cette division du géant du pneu, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 28,59 milliards d'euros en 2022, représente aujourd'hui environ 5 % de l'activité, soit près de 1,3 milliard d'euros. Mais doit grandir rapidement, pour atteindre 20 à 20 % du total d'ici à 2030. « Nous identifions des domaines où Michelin sera meilleur que ses concurrents grâce à la transmissibilité de son expertise d'origine dans d'autres domaines », explique Maude Portigliatti, la vice-présidente de la division. Entrée dans le groupe en 2000, cette scientifique s'est consacrée à la R&D avant de diriger ce pôle et d'entrer au comité exécutif en 2021.

Spécialiste de physique des matériaux, Maude Portigliatti travaille depuis longtemps sur les matériaux composites au cœur de cette stratégie de diversification du géant du pneu, baptisée Michelin in Motion. Bandes de convoyeurs utilisées entre autres dans l'industrie minière, joints de haute technicité (aérospatiale, médecine, éoliennes...), tissus enduits antifeu et anti-abrasion, textiles techniques et biodégradables, implants médicaux... les domaines de développement sont multiples. « Nous choisissons des secteurs à forte croissance, y compris via des acquisitions, pour atteindre l'objectif dans les délais prévus », précise la dirigeante.

Michelin effectue désormais 20 à 25 opérations de croissance externe chaque année. Une révolution dans un groupe où elles ont longtemps été inexistantes. Florent Menegaux, le président du groupe, a annoncé au printemps 2023 sa volonté d'allouer entre 5 et 10 milliards d'euros aux investissements en vue de sa diversification. Une équipe spécifique est chargée des fusions-acquisitions, avec « plusieurs dizaines de cibles identifiées dans des niches critiques », selon Maude Portigliatti. Ce qui distingue Michelin de l'un de ses principaux concurrents, Continental, qui investit uniquement dans des secteurs liés au pneu et à l'automobile.

Une coentreprise avec Forvia pour les piles à hydrogène

En juin 2023, le géant du pneu a ainsi racheté le spécialiste des solutions composites polymères Flex Composite Group (FCG), une entreprise italienne valorisée à 700 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en 2022. Avec la volonté de créer un leader des tissus et films de haute technologie. Le groupe clermontois a également fondé dès 2019 une coentreprise avec Forvia (Faurecia jusqu'en 2023) dans le domaine des piles à hydrogène, Symbio. Le constructeur Stellantis les a rejoints en mai 2023, avec un tiers du capital. Symbio prévoit de produire 50 000 piles à hydrogène par an d'ici à 2025, notamment à Saint-Fons, dans le Rhône. La coentreprise entend atteindre une capacité de production annuelle totale en France « de 100 000 systèmes d'ici à 2028, avec la création d'un millier d'emplois ».

La division matériaux high-tech emploie aujourd'hui 7 000 personnes dans le monde (Amérique du Nord, Asie-Océanie et Europe) sur une cinquantaine de sites. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 4 milliards dès 2026, pour respecter les échéances de 2030. « Nous avons bien identifié les secteurs où nous sommes pertinents, détaille la vice-présidente. La priorité n'est pas d'en trouver de nouveaux mais d'investir dans les plus prometteurs. »