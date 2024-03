Tesla : la justice allemande ouvre une enquête pour sabotage de l'usine berlinoise du constructeur

La première réponse judiciaire après l'incendie criminel d'un pylône électrique à côté de l'usine berlinoise Tesla, qui a dû se mettre en arrêt prolongé, a été donnée. Le parquet fédéral allemand a en effet indiqué ce vendredi s'être saisi de l'enquête. Un de ses porte-paroles a précisé à l'AFP que l'instruction est fondée sur « des soupçons préliminaires d'appartenance à une organisation terroriste » et de « sabotage et d'incendie en bande organisée ».

Pour rappel, l'incendie volontaire a démarré aux premières heures de la journée de mardi, mettant hors service l'installation électrique située à proximité du site du constructeur américain, dans la commune de Grünheide. Tesla a dû arrêter dans la foulée sa production et ne compte pas la reprendre avant la fin de la semaine prochaine, selon les informations du quotidien Bild.

Assez rapidement mardi, l'acte a été revendiqué par un groupuscule allemand d'extrême gauche, baptisé « Vulkan Gruppe ». Celui-ci a déclaré avoir « pour objectif de réaliser le plus grand black-out possible de la Gigafactory » du constructeur américain, selon un communiqué publié sur le site web Indymedia. La police a qualifié ce document d'authentique. Connu des renseignements généraux allemands, ce collectif avait déjà revendiqué un incendie criminel sur un chantier de Tesla en 2021.

Un préjudice de plusieurs centaines de millions d'euros

Pour ce site, occupant 300 hectares et où travaillent plus de 12.000 salariés, le préjudice de cet incendie est estimé par Tesla à plusieurs centaines de millions d'euros. Au moment de la coupure, le constructeur a déclaré que 1.000 voitures étaient sur la ligne de production. En moyenne, « une usine de ce type produit environ une voiture par minute et chaque voiture non produite coûte 20.000 euros », précisait à La Tribune mercredi Eric Esperance, associé au cabinet Roland Berger.

Une facture salée qui s'ajoute à celle causée par l'arrêt de la production dans l'usine entre le 29 janvier et le 11 février. En cause : une pénurie de pièces due à l'allongement des itinéraires de transport liée aux attaques des Houthis en mer Rouge.

En plus du préjudice économique, cette attaque risque d'entraîner des retards de livraisons en Europe. Ce, alors que le constructeur a publié de très mauvais chiffres de livraisons au départ de son usine chinoise, qui alimente l'Europe en véhicules Model 3.

Une future extension de l'usine contestée par des militants écologistes

Pour rappel, cette usine du constructeur américain, la seule de ce type en Europe, a démarré sa production en 2022 après un long processus d'approbation et de construction semé d'embûches juridico-administratives.

Dans les prochaines années, la firme américaine espère doubler la capacité de production de son usine allemande de 500.000 à un million de véhicules par an. Pour ce faire, le constructeur américain a déposé l'été dernier une demande d'agrandissement du site, à raison de 170 hectares supplémentaires.

Mais lors d'un référendum local, une majorité d'habitants de la commune de Grünheide s'est prononcée contre l'extension du site. Par ailleurs, jeudi de la semaine dernière, des militants écologistes ont commencé à occuper la forêt près du site, en guise de protestation.

Montés sur les arbres grâce à du matériel d'escalade, ils ont construit une dizaine de cabanons en hauteur, dans une partie de la forêt destinée à être rasée par Tesla. Cette technique vise à rendre difficile pour les autorités de déloger les protestataires et à entraver ainsi les travaux.

