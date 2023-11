Immobilier : la maison ancienne perd de sa superbe chez les primo-accédants franciliens

La maison individuelle fait-elle toujours rêver ? Selon le « baromètre habitat », une étude annuelle réalisée depuis 2020 par Harris Interactive pour le promoteur, constructeur et bailleur social Procivis, 75% des Français l'érigent en « logement idéal ». Ce sont 16 points de plus qu'en Île-de-France. En région parisienne, seuls 59% des 2.060 sondés souhaitent vivre en maison, contre 69% en 2021. A la place, 27% des Franciliens interrogés préféreraient en effet acheter un appartement neuf, contre 20% au niveau national.

Lire aussiImmobilier : les réservations de logements neufs poursuivent leur dégringolade

Que regardent les Franciliens avant d'acheter ?

Et pour cause, plus de la moitié (61%) des habitants d'Île-de-France regardent l'isolation thermique de leur futur logement avant de déménager. Et ce, devant la luminosité (59%), l'isolation phonique (58%) et le nombre de pièces disponibles (55%).

« La banque regarde de plus en plus l'étiquette énergétique avant d'accorder un emprunt. En effet, plus la classe du logement est basse, plus il y aura de travaux, et donc un besoin financier », décrypte Yannick Borde, résident de Procivis et maire (Horizons) de Saint-Berthevin (Mayenne), auprès de La Tribune.

Il ne croit pas si bien dire. 39% des panélistes se sont ravisés sur un achat en voyant la facture des travaux. A l'heure où les taux d'intérêt dépassent les 4% et où les prêts à taux zéro (PTZ) sont principalement fléchés vers les appartements neufs en zone tendue, c'est-à-dire où l'offre est inférieure à la demande, les Franciliens se détournent de facto des logements anciens. Le calendrier d'interdiction à la location des passoires thermiques se resserre d'ailleurs progressivement. Dès 2025, avant 2028 et 2034, les habitats étiquetés G, F et E ne pourront plus être loués.

Outre la performance énergétique de leur futur habitat, 61% des Franciliens interrogés privilégient l'accès à un Internet très haut débit. Un critère que Yannick Borde de Procivis explique par « la demande de télétravail ». Depuis la pandémie de Covid-19, les résidents d'Île-de-France ont pris l'habitude de concilier télétravail et vie de bureau. Une routine qui les pousse à rechercher les meilleures conditions possibles pour travailler.

« Il y a une vraie attractivité autour des pôles gares, qui permettent un accès facilité vers la ville et le bureau », souligne Yannick Borde, commanditaire de l'étude.

Lire aussiTélétravail-bureau : les salariés franciliens veulent une organisation sur-mesure

Vers où se tourne leur attention ?

C'est pour toutes ces raisons que près de la moitié - 47% - des panélistes se tourne désormais vers le logement neuf. D'autant que leur envie de devenir propriétaire reste forte, avec 67% des Franciliens - et même 85% des moins de 35 ans - qui se fixent cet objectif. Une forte demande à laquelle les maires se doivent de répondre sous peine de perdre des habitants.

« ll faut construire pour maintenir la population. Les départs d'enfants, les séparations, le vieillissement... créent de la demande. Il faut entre 1 et 1,5 logement neuf pour y répondre. Les maires qui ne veulent pas construire se trompent », affirme Yannick Borde.

Pour aller où ?

69% des sondés préfèrent, en outre, rester dans le même environnement, tandis que 13% souhaiteraient emménager dans une zone rurale. Annoncé lors du premier confinement du printemps 2020, l'exode des métropolitains n'a duré qu'un temps et reste aujourd'hui un phénomène marginal.

« Les gens avaient envie de quitter un environnement hyper dense pour la campagne. Finalement, la tendance est plus modérée. Ils veulent passer à des villes de taille inférieure et non à la ruralité », indique Yannick Borde.

A condition, toutefois, de pouvoir en avoir les moyens économiques et financiers. Ce qui n'est pas chose aisée avec l'inflation qui grève le pouvoir d'achat des ménages.