Les épineuses questions du moratoire sur les zones commerciales

Début novembre, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet de mégacomplexe de loisirs et de commerces Europacity. (Crédits : Reuters)

Enrayer l'artificialisation des sols et arrêter de remplacer champs et forêts par du béton: tout le monde ou presque est d'accord. Mais le gel de nouvelles zones commerciales annoncé par le gouvernement ne règle pas tous les problèmes... et pourrait même en créer de nouveaux.