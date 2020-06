En Italie, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a presque doublé en 24 heures

(Crédits : YARA NARDI)

318 nouvelles contaminations en 24 heures alors que la veille, lundi 1er juin, ce nombre était de 178. L'inquiétude rebondit dans la Péninsule, particulièrement en Lombardie, la région la plus touchée par l'épidémie et qui compte plus de la moitié des nouveaux cas de ce mardi 2 juin. Depuis le 21 février, l'épidémie a tué 33.530 personnes dans la péninsule, faisant de l'Italie le troisième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour autant, la tendance à la baisse (nombre de cas et de décès) semble s'installer de manière durable.