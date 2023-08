Le laboratoire dijonnais Crossject, inventeur de l’injection sans aiguille, part à la conquête de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

L'épilepsie est le quatrième trouble neurologique le plus répandu dans le monde. D'après l'Epilepsy Foundation, il touche environ 1 personne sur 26. Le marché de l'Australasie représente environ 200.000 personnes atteintes d'épilepsie (151.000 personnes en Australie et environ 50.000 personnes en Nouvelle-Zélande). « C'est un potentiel d'environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout la possibilité de sauver de nouvelles vies sur un autre continent », estime Olivier Giré, COO specialty pharma chez Crossject. Selon l'OMS, rien qu'en Europe, l'épilepsie est responsable d'au moins 6.000 morts par an.

C'est pourquoi le laboratoire dijonnais a annoncé la signature d'un accord commercial pour l'utilisation de son produit baptisé « Zeneo Midazolam », un traitement de secours innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie, avec AFT Pharmaceuticals Limited (chiffre d'affaires : 100 millions deuros - 100 collaborateurs). Cette multinatinale, cotée à la Bourse de Sydney, mène principalement ses activités en Australasie et bénéficie d'accords de distribution de produits dans le monde entier. Son portefeuille de produits comprend des médicaments sur ordonnance et en vente libre destinés à traiter différentes maladies. Le contrat stipule qu'« en échange des droits commerciaux, Crossject recevra de la part d'AFT Pharmaceuticals environ 0,5 million d'euros de paiements de pré-commercialisation ».

Un système d'injecteur sans aiguille « inratable »

Baptisé « Zeneo Midazolam », le produit développé par le laboratoire dijonnais- qui est le seul au monde à proposer cette technologie - est issu de vingt ans de R&D et protégée par plus de 400 brevets. C'est un dispositif qui injecte le médicament en le propulsant par gaz en moins d'un dixième de seconde à travers la peau - et même un vêtement. « Il n'est pas possible de rater son geste », précise Olivier Giré. Ce système d'injecteur sans aiguille permet de s'injecter un produit en situation d'urgence (Crise d'épilepsie, choc allergique, overdose d'opiacés, crise d'asthme sévère...) par la personne elle-même à risque ou par un tiers non professionnel de santé, en attendant l'arrivée des secours. Actuellement, les solutions pour calmer une crise sont quasi inexistantes. « En France, la seule possibilité de soigner une crise d'épilepsie à la maison, par les proches, c'est d'injecter du Valium en intra-rectal, autant vous dire que ce n'est pas utilisé, et que les gens appellent le Samu », explique Olivier Giré.

L'Australasie, après l'Allemagne et les Etats-Unis

« Ce nouveau marché représente l'extension géographique de Crossject sur un troisième continent avec une population importante et un système de santé très développé », souligne Olivier Giré. En 2019, une licence exclusive pour la distribution et la promotion de « Zeneo » avait été signé avec Desitin Pharmaceuticals, acteur majeur dans le domaine de l'épilepsie en Allemagne (2,5 millions d'euros à recevoir par Crossject d'ici la commercialisation). En 2022, un contrat est signé avec le gouvernement américain - qui s'élèvera à 155 millions de dollars si toutes les options sont exercées - afin de protéger la population américaine contre les attaques aux armes chimiques. « Il se trouve que les symptômes sont les mêmes que l'épilepsie. C'est pour cela que les Américains ont souhaité passer commande de notre produit Zeneo », précise Olivier Giré.

Crossject entre dans la phase d'industrialisation

En attendant les autorisations de mises sur le marché qui devraient arriver à horizon 2025/2026 dans les différents pays intéressés, Crossject se prépare à passer à l'étape de l'industrialisation de ses produits. Un nouveau bâtiment supplémentaire de 1.000 m2 est en cours de construction à Arc-les-Gray, en Côte-d'Or. « L'objectif d'ici deux à trois ans, est d'embaucher 150 personnes sur des postes d'opérateurs de la production, des techniciens de maintenance et des techniciens contrôle qualité », précise Olivier Giré. Crossject ambitionne de décupler sa production : de 600.000 unités actuellement à 6 millions d'unités par an, grâce à la complémentarité de ce nouveau site et de deux autres sites existants basés à Arc-Les-Gray et Dijon.

Via son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject souhaite devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014 et bénéficie d'un financement de Bpifrance.