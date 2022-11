Suivez en direct les débats du Forum Santé Innovation

Vidéo : les débats du Forum Santé Innovation

Deux ans après le début de la crise sanitaire, les Français ont commencé à comprendre l'étendue du problème : nous devons reconstruire notre système de santé plombé par les contraintes administratives et nous donner les moyens de soutenir l'industrie pharmaceutique sans s'obstiner à la financer au rabais.

Comment sortir de cette posture de mauvais élève du médicament qui n'incite pas les big pharmas à miser sur la France ? Les grands dirigeants de l'Europe sauront-ils enfin se donner les moyens d'esquisser une vraie union en matière de santé ? Comment décliner un retour vers l'excellence sanitaire dans la région AURA, pôle d'excellence français ? Et comment rétablir un accès égal aux soins au niveau de territoires ?

Face au virus CoV-2, le système de santé français qui s'est toujours vanté d'être un des meilleurs, sinon le meilleur du monde, a montré ses limites dont la crise à l'hôpital est la partie émergée. Alors que les clés de la médecine de demain sont biotechnologiques et numériques, le projet France 2030, lancé par Emmanuel Macron, devra être doté sérieusement pour inventer les médicaments de demain et les rendre accessibles au plus grand nombre à un prix abordable.

Mais France 2030 n'a de sens que si en même temps les territoires sont de nouveaux irrigués de médecins, avec des hôpitaux remis sur pied. Il faudra aussi investir pour permettre de vivre vieux, en bonne santé et le plus longtemps possible chez soi.

Programme & Intervenants

9h15 - Mot d'ouverture

9h25 - Le pays de Pasteur peut-il devenir un leader de la santé ?

10h20 - Keynote - L'Europe de la santé est-elle une utopie ?

10h35 - Quelles ambitions pour la santé dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes ?

11h25 - Regards croisés - Les attentes des jeunes médecins

11h40 - Regards croisés - les centres de soins non-programmés : nouvelles formes d'accès aux soins

11h55 - Regards croisés - Comment accompagner l'émergence des maisons de santé sur les territoires?

12h15 - One Health : comment prévenir les zoonoses ?

14h00 - Economie et philosophie du soin font-ils bon ménage ?

14h30 - Souveraineté sanitaire : la France veut-elle vraiment réindustrialiser ?

14h45 - France 2030 : quels nouveaux biomédicaments innovants d'ici 10 ans et comment les financer ?

15h30 - Big Data : quelles innovations dans la manière de soigner ?

16h15 - Gouvernance : comment remettre l'hopital sur pieds ?

16h45 - Déserts médicaux et télémédecine : quelles innovations technologiques pour lutter contre la fracture territoriale ?

17h15 - Vivre vieux et en bonne santé en France, comment aménager la fin de vie ?

18h00 - Fin des débats