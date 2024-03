Grande distribution : le propriétaire des Galeries Lafayette cède sa place de premier actionnaire de Carrefour

Un mouvement actionnarial significatif chez Carrefour. Le groupe français de distribution a annoncé ce mardi un accord sur le rachat de 25 millions d'actions auprès de la société Galfa, détenue par la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette, qui cédera ainsi sa place de premier actionnaire.

Cette transaction représente « environ 3,5% de son capital », a indiqué le distributeur dans un communiqué. Vers 09h35, l'action de Carrefour perdait 2,94%, à 15,53 euros, dans un marché stable.

Programme de rachats d'actions en cours

« Cette opération, qui nous permet d'accélérer nos rachats d'actions dans des conditions favorables pour toutes les parties prenantes, illustre les relations amicales et de confiance entre Carrefour et Motier, que nous remercions pour leur soutien continu », a déclaré de son côté Alexandre Bompard.

Pour rappel, le grand distributeur vient de lancer un programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros de Carrefour pour 2024. Cette année, le groupe envisage le paiement d'un dividende de 0,87 euro par action, « en hausse de 55% ». Un prix qui sera soumis à l'approbation de ses actionnaires, lors de l'assemblée générale programmée le 24 mai 2024.

Une transaction à 365 millions d'euros

Le prix de cession des 25 millions d'actions s'établit à 365 millions d'euros, a précisé le distributeur dans son communiqué. Avec cette transaction, la famille Moulin deviendra donc deuxième actionnaire du groupe Carrefour, derrière Peninsula, la holding du milliardaire brésilien Abilio Diniz, décédé mi-février, qui possédait 8,83% des actions de Carrefour fin 2022.

« A la suite de la transaction, la participation de Galfa dans Carrefour représentera 7,71% du capital et 13,3% des droits de vote », selon le communiqué. Pour rappel, fin 2022, la famille Moulin, via le groupe Motier, la société de portefeuille qui gère ses participations, détenait 13,73% du capital et 17,5% des « droits de vote réels ».

Lire aussiCarrefour va verser à ses actionnaires un dividende en hausse de 55%

« Nous n'envisageons pas de réduire davantage notre participation dans Carrefour et réaffirmons aujourd'hui notre soutien à l'entreprise », a assuré Philippe Houzé, vice-président de Motier et vice-président du conseil d'administration de Carrefour, cité dans le communiqué du distributeur.

« Depuis son entrée au capital de Carrefour en 2014, il y a 10 ans, Motier s'est toujours positionné comme un actionnaire de long terme, pleinement convaincu de la pertinence de la stratégie menée par Alexandre Bompard, son président-directeur général, avec le concours de l'ensemble des équipes », a souligné Philippe Houzé.

Vent favorable pour Carrefour

Ce programme 2024 de rachat d'actions s'exécute dans un contexte économique favorable pour Carrefour. Après une année 2023 marquée par l'inflation, l'enseigne de grande distribution a annoncé mardi 20 février une hausse de 23% de son bénéfice net par rapport à 2022, à 1,66 milliard d'euros (1,34 milliard en 2022).

Ceci en raison notamment de la cession des activités à Taïwan et de ventes gonflées par « l'inflation élevée » en Europe et en Argentine. Son chiffre d'affaires 2023 est en hausse de 10,4%, à 94,1 milliards d'euros. En France, où le groupe réalise près de la moitié de son activité, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7%. Sans ces cessions, le résultat opérationnel courant du groupe est néanmoins en baisse de 4,7%, à 2,264 milliards d'euros. Mais, selon Carrefour, il progresse de 9,8% à changes constants.

Lire aussiGrande distribution : à rebours de Carrefour, Auchan annonce une année 2023 en perte

Par ailleurs, les ventes de l'enseigne ont particulièrement profité des produits de marque Carrefour et de la gamme de premiers prix « Simpl'». Ceux-ci sont « particulièrement appréciés des clients », explique le distributeur. Ces produits représentent aujourd'hui 36% du chiffre d'affaires alimentaire, en progression de 3 points par rapport à 2022, en ligne avec l'objectif de 40% à horizon 2026

Lors de la publication de ses derniers résultats annuels, le PDG du groupe Alexandre Bompard a estimé que le distributeur avait « confirmé la solidité de son modèle » en 2023. Et ce, dans un « contexte d'inflation élevée en Europe ». Le groupe dit s'être « pleinement mobilisé dans un environnement difficile », atteignant « la grande majorité de ses objectifs opérationnels ». Il dit notamment avoir rempli son objectif annuel « d'économies de coûts », supérieur au milliard d'euros.

La CFDT attaque Carrefour en justice Lundi 11 mars, la branche Services du syndicat CFDT a annoncé assigner Carrefour devant le tribunal judiciaire d'Evry. En cause : le passage de nombreux magasins du géant de la distribution en location-gérance et en franchise. « Nous estimons que ce mode de gestion tel que pratiqué par Carrefour ne répond pas aux règles du droit et qu'elle a des conséquences très fortes pour les travailleurs », explique Sylvain Macé, secrétaire national de la CFDT Services. Pour les syndicats, une fois que leur magasin a « basculé » en location-gérance, ces derniers ne sont plus employés par un grand groupe coté au CAC 40, mais par une plus petite structure, perdant ainsi les avantages sociaux négociés au sein de Carrefour, évalués par la CFDT à 2.000 euros par an.

(Avec AFP)