Aigle Azur : Air France et Dubreuil se retirent, Guérin revient....

Enième rebondissement dans le dossier Aigle Azur. Selon nos informations, alors que le tribunal de commerce d'Evry a placé lundi la compagnie aérienne en liquidation judiciaire en demandant aux candidats d'améliorer leur offre d'ici à ce mercredi minuit, ni Air France ni le Groupe Dubreuil n'ont, selon plusieurs sources, répondu à l'appel, alors qu'ils travaillaient sur des offres combinées comme l'avaient indiqué dimanche soir le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari. Aucune offre n'a été déposée hier soir. Dans un courrier commun, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu trouver une solution globale. Plusieurs sources parlent d'un retrait. Air France et le Groupe Dubreuil ont été échaudés par l'ampleur du passif social et par la complexité du dossier qui impose de reprendre le personnel avec les contrats de travail, jugés peu compétitifs, en particulier ceux des pilotes. Interrogée, Air France n'était pas en mesure de répondre à nos sollicitations.

Guérin et Micouleau reviennent dans le jeu

Autre rebondissement, Lionel Guérin et Philippe Micouleau, qui n'avaient pas déposé d'offre lundi dernier du fait de conditions non réunies reviennent dans la partie. Selon nos informations, ils ont trouvé un financement de plus de 20 millions d'euros. Mais leur offre, qui vise à reprendre l'essentiel de l'activité et 500 salariés en France est toujours conditionnée à l'obtention d'un prêt de l'Etat à hauteur de 20 millions d'euros, remboursable en sept ans. Pour rappel, Aigle Azur compte 1150 salariés, dont 300 en Algérie.

Lu Azur, la société de Gérard Houa, actionnaire de 20% d'Aigle Azur, a également déposé une offre. Vueling aussi mais pour une petite de la compagnie. Fernand Danan, un ancien pilote d'AOM est également sur les rangs.