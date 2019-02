(Crédits : Reuters)

L'annonce d'une nouvelle organisation plus intégrée d'Air France-KLM, qui opposait la maison-mère à sa filiale KLM, ne doit pas faire oublier la cassure qui s'est produite entre les deux entités autour de la question du renouvellement du patron de KLM et d'une manière plus large de la place de KLM au sein du groupe. La mise en œuvre de cette nouvelle organisation interpelle. Notamment l'engagement de la compagnie néerlandaise.