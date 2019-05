"Honte de prendre l'avion", les compagnies aériennes s'inquiètent et se mobilisent (IATA)

Lancé en Suède sur un compte Instagram anonyme, le mouvement "Flygskam" ou en français "honte de prendre l'avion" inquiète les compagnies aériennes.

"C'est une grande menace. Le secteur du transport aérien est confronté à un risque de réputation. C'est une première", a déclaré ce vendredi à Paris le directeur général de IATA, Alexandre de Juniac, devant les membres de l'Usaire, une association d'entreprises américaines et européennes de l'aéronautique, de la défense et de l'espace.

L'ancien PDG d'Air France-KLM a notamment manifesté sa crainte sur la pénétration de ce mouvement chez les jeunes générations, sensibles au discours de l'adolescente suédoise Grunta Thumberg, instigatrice de la "grève de l'école pour le climat".

"Il est parti de Suède et il va se propager", a-t-il ajouté.

Combattre les "fake news"

Selon lui, ce mouvement repose sur des "fake news et des incompréhensions" au sujet du transport aérien "qu'il faut combattre". Parmi elles, Alexandre de Juniac a notamment cité celle qui assure que ce secteur est réservé aux riches ("c'était vrai, ça ne l'est plus"), et donc facilement taxable, et celle affirmant que le transport aérien est un gros contributeur d'émissions de CO2 (alors qu'il représente autour de 2,5%) des émissions mondiales, sans rien faire pour les réduire.

"Le transport aérien s'est engagé à neutraliser ses émissions à partir de 2020, puis de les réduire par deux d'ici à 2050 par rapport à son niveau de 2005. Avec la croissance du trafic, cette ambition est énorme", a-t-il rappelé, en précisant une nouvelle fois que le secteur est le seul à s'être engagé à réduire volontairement les émissions.

40 milliards de dollars d'ici à 2025 de compensations

Pour neutraliser leurs émissions au niveau de 2020, les compagnies vont donc payer pour compenser la croissance des émissions par rapport à 2020. Cela, au moins jusqu'en 2035, en espérant que de nouvelles technologies, de nouveaux procédés émergeront d'ici-là pour envisager, à partir de cette date, une baisse des émissions de leur activité. Les compagnies aériennes vont donc acheter des crédits carbone auprès d'autres secteurs économiques pour financer des programmes de compensation d'émissions de CO2, en participant notamment à des projets de reforestation. Baptisé Corsia, ce système de compensation d'émissions va entrer en vigueur en 2020. Il a été décidé en 2016 par l'organisation internationale de l'aviation civile (l'OACI), regroupant 192 pays, qui régit le transport aérien mondial. Le coût de cette compensation devrait s'élever à 40 milliards entre 2020 et 2035 selon l'IATA. Pour les compagnies européennes, Corsia va se superposer au système d'échange de permis d'émissions mis en place par Bruxelles en 2012. Si celui-ci a été suspendu sur les vols internationaux en raison de son incompatibilité avec les règles de l'OACI, il est resté en place sur les vols intra-européens.

Davantage de communication

Déplorant une méconnaissance totale des mesures et des engagements du transport aérien sur les questions environnementales, Alexandre de Juniac a annoncé le lancement par IATA d'une grosse campagne de communication.

"En dehors des cercles de l'aviation, personne n'est au courant de tout que nous faisons. Personne! Peut-être n'avons-nous pas assez communiqué", a regretté Alexandre de Juniac.

Ce dernier a ainsi annonce le lancement prochain d'une campagne de communication pour expliquer les mesures que prennent les compagnies et pousse les quelques 300 membres de IATA, à communiquer eux aussi.

A défaut, cette méconnaisance des actions des compagnies fait le lit de ceux qui prônent des mesures "stupides comme la taxation du kérosène". Alexandre de Juniac en a profité pour lancer un appel aux Etats pour qu'ils poussent au développement des biocarburants, "un élément clé" pour réduire les émissions de CO2 du transport aérien.