"Préparer l’arrivée des avions hybrides et électriques" de Juniac, IATA

Il y a dix ans, elle est devenue la première industrie mondiale à se donner des cibles de réduction des émissions : réduction des émissions par passager de 1,5 % par année jusqu'à 2020 (et nous avons dépassé cette cible) ; plafonnement des émissions de CO2 à compter de 2020 (croissance neutre en carbone) ; et réduction de moitié des émissions nettes de CO2 d'ici à 2050 (par rapport au niveau de 2005).

La demande de billets d'avion va doubler au cours des vingt prochaines années, et cette connectivité stimulera la prospérité partout dans le monde, notamment dans les marchés en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ces cibles sont donc très ambitieuses. Le plan pour les atteindre consiste à concevoir et à utiliser des aéronefs plus économes en carburant à adopter des méthodes d'exploitation plus efficientes, et à faire un meilleur usage des infrastructurés, en particulier du contrôle du trafic aérien.

Les gouvernements ont aussi réagi à notre appel en faveur d'un mécanisme de marché pour nous aider à gérer nos émissions : le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (Corsia). Il a été adopté en 2016 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et c'est l'équivalent pour l'industrie aérienne de l'accord de Paris sur le climat. C'est un résultat historique et unique.

Pourquoi Corsia est-il si important ? D'abord, la demande de transport aérien dépasse les gains d'efficience que nous pouvons obtenir avec des technologies conventionnelles. Corsia est donc essentiel au respect de nos engagements. Deuxièmement, il s'agit d'une mesure mondiale, plus puissante que tout mécanisme régional, y compris le Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE). Et troisièmement, les revenus récoltés iront directement à des réductions réelles d'émissions.

Toutefois, Corsia ne pourra fonctionner que si les gouvernements demeurent unis. Ils doivent le mettre en œuvre tel qu'il a été adopté pour préserver la crédibilité du mécanisme. Et les États doivent s'abstenir d'accumuler des taxes unilatérales sur le carbone qui compromettent l'objet même d'un mécanisme global.

Dans ces deux domaines, l'Europe est malheureusement en train de se fourvoyer. La Commission européenne a récemment publié des règles de suivi et de contrôle de Corsia qui diffèrent des orientations adoptées par l'OACI. Et plusieurs États européens persistent à imposer des taxes « environnementales » complètement inefficaces dans la gestion des impacts environnementaux de l'aviation.

Plutôt que des taxes, il y a une foule de choses que les gouvernements pourraient faire pour promouvoir une connectivité aérienne mondiale durable, en plus de la mise en œuvre de Corsia. Premièrement, instaurer des mesures incitatives appropriées pour la commercialisation de carburants d'aviation durables ayant le potentiel de réduire les émissions de 80 %. Deuxièmement, réaliser la réduction de 10 % des émissions qui résulterait de la mise en place du Ciel unique européen. Et troisièmement, se préparer en vue du changement technologique majeur que représentera la mise en service d'aéronefs hybrides ou électriques dans les années 2030-2040.

Si les gouvernements et l'industrie focalisent leurs efforts sur les bonnes priorités, je suis persuadé que l'aviation continuera à contribuer à construire un avenir durable en plus de la prospérité qu'elle génère et de la liberté qu'elle procure.