Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Kuehne+Nagel, COP27, HSBC, Yves Parlier, le MSC World Europa)

Fret maritime : Les prix de transport chutent de manière drastique des prix de transport, prévient Kuehne+Nagel

Prix de conteneurs en hausse, usines en manque de matières premières, délais de livraison croissants... L'année dernière et ce début d'année ont été marqués par de fortes tensions sur le transport maritime. Toutefois, depuis quelques semaines, les taux de fret maritime sont à la baisse et les ports retrouvent peu à peu un rythme normal. Dans une interview accordée à La Tribune, Stéphane Defives, Directeur de la logistique maritime France chez Kuehne+Nagel, groupe d'entreprises spécialisé dans la logistique, explique l'impact de la dégradation de l'économie mondiale sur le transport maritime.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

COP27 : l'Europe prête à renforcer à son aide financière aux pays en développement et à relever ses objectifs climatiques

Les Vingt-Sept ont adopté une position commune pour la COP27, se disant prêts à relever leurs propres objectifs climatiques « dès que possible » et « ouverts » à un renforcement de l'aide financière européenne aux pays en développement, victimes et non coupables des émissions de CO2.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

HSBC : la cession des activités de détail en France plombe les comptes, le bénéfice net dégringole de 46%

Le groupe bancaire a fait état ce mardi d'une dégringolade de 46% de son bénéfice net au troisième trimestre 2022. Une chute qui reste néanmoins inférieure aux estimations des analystes. Principale piste d'explication de cette mauvaise performance : la cession, annoncée en juin 2021 et toujours en cours, de ses activités de détail en France au fonds d'investissement Cerberus, via sa structure française, My Money Group, pour un euro symbolique.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Le SeaKite d'Yves Parlier se jette à l'eau pour décarboner le transport maritime

Garanti zéro émission et 100 % autonome en énergie, le catamaran SeaKite conçu par les équipes d'Yves Parlier est mis à l'eau ce 25 octobre sur le Bassin d'Arcachon. Le début d'un périple de trois ans pour valider autant que promouvoir les technologies embarquées par Beyond the Sea et ses partenaires girondins dont les gigantesques ailes de kite. Avec en ligne de mire, la décarbonation de l'immense marché du transport maritime sous toutes ses formes.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Croisières : le MSC World Europa, le paquebot « le moins polluant de la flotte mondiale », a été livré par les Chantiers de l'Atlantique

Le MSC World Europa, premier paquebot construit en France propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), présenté comme le moins polluant de la flotte mondiale, a été livré lundi aux Chantiers de l'Atlantique. En éliminant le fuel, le navire émet 25% de CO2 en moins.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________