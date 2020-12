Pour casser l'image d'un "TGV cher", la SNCF étudie un "tarif maximum acceptable"

Frappée de plein fouet par la crise du Covid-19, la SNCF est à la peine. Le trafic est au plus bas, les pertes s'accumulent, et la dette se creuse. Après avoir essuyé une perte nette de 2,5 milliards d'euros au premier semestre, le groupe ferroviaire prévoit une perte du même ordre au deuxième semestre. Ce qui portera donc à près de 5 milliards d'euros le niveau de perte nette en 2020, un an après avoir déjà perdu 800 millions d'euros en 2019 à la suite de la grève contre la réforme des retraites.

"Je n'aurais pas dit cela avant le confinement numéro 2, parce que le deuxième semestre aurait été moins mauvais, mais là, nous ne serons pas loin de faire fois deux", a déclaré ce mercredi le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, lors d'une audition devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Et de préciser :

"C'est autant d'argent qu'il faudra aller chercher sur les marchés financiers, car c'est autant d'argent qui manque dans les caisses."

En octobre, la SNCF a lancé avec succès un emprunt de 2 milliards d'euros sur trente ans.

La dette s'envole

Résultat, la dette de la SNCF, qui avait fortement décru...