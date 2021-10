Zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050 : le pari fou de l'aviation

Après avoir été reportée puis s'être finalement tenue de manière dématérialisée en 2020, l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA) a pris ses quartiers à Boston le 4 et 5 octobre. L'occasion pour 700 représentants de l'industrie de se retrouver physiquement pendant deux jours et d'aborder les principaux sujets du secteur. Parmi eux, la question environnementale s'est retrouvée propulsée au premier plan avec la mise au vote d'une résolution d'engagement à réduire les émissions de CO2 de manière drastique à long terme. Les membres de l'association se sont ainsi engagés à atteindre le « zéro émission nette » d'ici à 2050, reprenant non seulement un vieux rêve évoqué dès 2007 par le directeur général de l'Iata, mais aussi et surtout les objectifs déjà établis en Europe avec le Fit for 55 cet été. Un pari fou alors que l'objectif jusqu'ici était déjà extrêmement ambitieux puisqu'il visait à diminuer les émissions du secteur de 50% d'ici à 2050 par rapport à 2005. Ceci alors que le trafic aérien est appelé à croître fortement d'ici-là.

Willie Walsh, l'actuel patron de l'IATA a donc appelé à un « changement fondamental » et a visiblement été entendu par les compagnies membres : celles-ci ont approuvé quelques minutes plus tard la résolution proposée par le conseil des gouverneurs sous la présidence de Carsten Spohr, directeur général du groupe Lufthansa.

Toutes les options technologiques sont sur la table

Lors de la mise au vote de cette résolution, un seul commentaire est venu de la salle, exprimé par un représentant de la compagnie Saudia. Celui-ci a pointé la question des technologies éligibles pour l'atteinte du zéro émission nette. Ce à quoi Willie Walsh a répondu que l'IATA était agnostique sur les technologies à adopter pour construire cette trajectoire jusqu'en 2050 : « Nous allons identifier de nouvelles mesures pour atteindre cet objectif et encourager toute nouvelle technologie qui pourrait y contribuer. »

Cette remarque intervient après que le patron de l'IATA a avancé plusieurs pistes possibles pour arriver au zéro émission nette. A court terme, Willie Walsh a souligné le besoin de poursuivre les renouvellements de flotte, même si cela nécessitait de la prudence de la part des compagnies pour faire le meilleur choix. De même, il a noté que le transport aérien allait s'appuyer de plus en plus sur les carburants durables (SAF), ou les compensations dans le cadre du système CORSIA qui poursuivra sa montée en puissance en 2022. Le lobbyiste en chef des compagnies aériennes en a profité pour tancer au passage l'inefficacité structurelle et choquante du contrôle aérien.

A plus long terme, Willie Walsh a mentionné le besoin de ruptures technologiques dans la conception des avions, dans les modes de propulsion avec en particulier les promesses de l'hydrogène ou encore la captation de carbone. Il a en revanche déclaré que l'hybridation électrique ne pouvait adresser qu'une faible partie de l'objectif, son intérêt se limitant essentiellement au segment court-courrier.

Au final, le scénario central retenu pour atteindre l'objectif fixé passe par un fort développement des carburants de synthèse. Censé représenter 2 % de la consommation du transport aérien en 2025, ces carburants verts sont appelés à peser 17% des besoins en 2035, 39% en 2040, 54% en 2045 et 65% en 2050. Par ailleurs, des avions électriques et/ou à hydrogène destinés au marché régional (50-100 sièges pour des vols de 30-90 minutes) sont attendus à l'horizon 2035. Des avions à hydrogène de 140 à 150 sièges pour des vols allant de 45 à 120 minutes pourraient voir le jour à partir de 2040.

Des investissements en milliers de milliards

La question du poids financier de telles mesures reste toujours problématique, notamment après la crise que le transport aérien traverse encore actuellement. L'IATA a ainsi évalué les coûts de huit trajectoires possibles pour atteindre le zéro émission nette d'ici à 2050 : selon ses estimations, cela générera un coût brut de près de 2 000 milliards de dollars au cours des trente prochaines années, même si certains investissements auraient tout de même été réalisés comme les renouvellements de flotte.