Spanghero : on achève bien la traçabilité

Il est là, à la barre du tribunal, les épaules légèrement voûtées, le visage statufié comme au premier jour du procès. À la lecture du jugement, Jacques Poujol, l'ex-dirigeant de Spanghero, un des principaux prévenus dans l'affaire des lasagnes à la viande de cheval, reste impassible, donnant l'impression que le verdict n'a pas de prise sur lui. Le Tribunal correctionnel de Paris vient pourtant de prononcer à son encontre une peine de prison de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, la confiscation de 100.000 euros et, surtout, l'interdiction d'exercer dans le domaine de la viande pendant deux ans. Ce qu'il redoutait par-dessus tout. Six ans après le début de l'affaire Spanghero, le temps de la justice est donc venu. Les faits, on les connaît. L'information a été diffusée en boucle au creux de l'hiver 2013. Un vaste trafic de viande de cheval vendue pour du bœuf avait été mis au jour après qu'un agent irlandais de la répression des fraudes, intrigué par des steaks hachés vendus au rabais, ait décidé d'en analyser la composition.

L'enquête révélera une escroquerie à grande échelle portant sur 50.000 tonnes de viande de cheval vendue en Europe et transformée en 4,5 millions de...