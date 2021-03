Emplois chez Suez : Frérot promet de ne pas faire de « promesses de Gascon »

"J'affirme que ce projet ne générera pas de suppression d'emploi": le PDG de Veolia, Antoine Frérot, s'applique à rassurer les personnels de Suez, appelés à une quatrième journée de mobilisation mardi contre son projet de fusion des deux leaders de l'eau et des déchets. Les syndicats évoquent 3.000 à 4.000 emplois directs menacés, sur les près de 30.000 salariés du groupe Suez en France (90.000 avec l'international). Veolia, qui a acquis en octobre 29,9% de Suez auprès d'Engie et lancé le 8 février une OPA sur le reste des titres, réfute ces projections, mettant en avant arguments industriels, et engagements sociaux écrits auprès de Bercy.

"Pas de synergies sur le personnel"