"Impliquer les citoyens" Eric Scotto, Akuo Energy

Nous sommes dans un monde où chacun se doit d'assumer ses responsabilités au service de la mise en œuvre de la transition énergétique. Le GIEC, dans son dernier rapport, nous rappelle que limiter la hausse des températures à +1,5 degré est vital, il en va de la survie de notre espèce.

Il y a plus de dix ans, chez Akuo Energy, nous avons fait le pari des énergies renouvelables, avec la conviction forte que l'écologie et la croissance économique sur le long terme sont indissociables. Au début des années 2000, le livre de Lester Brown, Éco-économie. Une autre croissance est possible, écologique et durable, a eu sur moi l'effet d'un détonateur. Il y préfigurait déjà la vision d'un capitalisme qui serait au service de ce que l'homme a de plus essentiel : une alimentation saine, une eau potable, un air pur, des énergies propres, des réserves halieutiques protégées... L'idée est qu'en mettant l'ensemble des ressources capitalistes au service de cette nouvelle économie, nous avons une réelle chance de changer le monde et de sauver l'homme.

Nous, Akuo Energy, sommes porteurs de solutions, nous avons d'ailleurs récemment déployé la première centrale solaire flottante de France. L'idée du flottant permet par exemple d'éviter les conflits d'usage du sol. Fort de notre engagement territorial, nous avons tenu à ce que le projet combine une production d'électricité à partir de sources renouvelables, et une production agricole via une ferme exploitée selon les principes de l'agroécologie. Le maraîchage sera alors destiné aux cantines scolaires environnantes. La ferme comprendra également un parcours pédagogique pour sensibiliser les riverains à l'agroécologie, la biodiversité et la transition énergétique.

Cette notion de solutions holistiques et de transformations positives nous guide au quotidien chez Akuo Energy. Nous nous attachons à développer des projets exemplaires qui participent à la construction d'un territoire durable. Nous nous devons par ailleurs d'impliquer les citoyens dans cette transition. L'investissement participatif est un vecteur d'adhésion aux solutions innovantes. Il suscite aujourd'hui un véritable engouement. Les citoyens sont désireux d'investir dans des projets durables au cœur de leur territoire et d'y soutenir l'emploi, ceci en bénéficiant d'une rentabilité. Il est temps pour certains de donner un vrai sens à leur épargne. épargner c'est prévoir son avenir sur le plan financier, épargner la nature et restaurer la biodiversité. C'est tout simplement garantir notre avenir.

La Tribune a demandé à 12 chefs d'entreprise et

12 experts de formuler une solution pour sauver la planète.

