"Co-construire avec tous les acteurs de la société" J-L. Bonnafé, BNP Paribas

Les scientifiques et les ONG ont un rôle déterminant à jouer pour entretenir la volonté et rendre le débat plus rationnel. Quant aux entreprises, ce sont elles qui inventent et produisent les solutions sans lesquelles notre objectif de rester en deçà des 2 °C ne saurait être atteint.

Face à cet enjeu et cette mobilisation sans précédent, manifestée à l'occasion de l'accord de Paris, des acteurs de la banque et de la finance ont pris des décisions qui ont déjà commencé à faire d'eux des acteurs incontournables de l'accélération de la transition énergétique.

Chez BNP Paribas, nous considérons que notre devoir est d'accompagner les économies et les pays qui, tout en partant de la réalité d'aujourd'hui, construisent une véritable trajectoire de transition énergétique. Nous nous sommes engagés dès 2015 à aligner nos activités sur le scénario de 2 °C de l'Agence internationale de l'énergie. En deux ans, nos financements dans les énergies renouvelables ont augmenté de plus de 70 %, à 12,3 milliards d'euros fin 2017. Dans le même temps, nous nous désengageons progressivement des énergies les plus émettrices de gaz à effet de serre, comme le charbon ou les hydrocarbures non conventionnels, ce qui a déjà permis de faire baisser significativement la part des énergies fossiles dans le mix électrique financé par le Groupe.

Il ne faut avoir aucun doute sur la réalité et la profondeur de notre engagement ; cela participe de l'avenir de la planète, des territoires, des personnes et, naturellement, de notre entreprise. Mais, réussir une transition, c'est passer progressivement d'un monde à l'autre, d'un ensemble de règles et de comportements à l'autre. C'est faire des efforts d'adaptation, mais ce n'est pas arrêter de se déplacer, de se chauffer, de travailler, de communiquer.

Afin que la transition se fasse au rythme exigé par la planète tout en laissant des perspectives correctes aux territoires et aux personnes, deux conditions sont indispensables : une vague d'innovation technologique de grande ampleur et un effort de co-construction impliquant tous les acteurs de la société. Le secteur financier doit prendre pleinement sa part à cet effort collectif sans précédent. C'est le cas, lorsque l'ONU Environnement met autour de la table des acteurs aussi différents que le gouvernement indonésien, le WWF, BNP Paribas ou Michelin pour développer en Indonésie, avec un financement des marchés, une plantation d'hévéas de 88 000 hectares, qui crée 16 000 emplois, restaure la biodiversité et fournit du caoutchouc produit selon des normes environnementales et sociales strictes.

C'est le cas, lorsque les banques, les entreprises et les investisseurs convergent sur des prêts verts qui sont indexés sur

des performances RSE, reconnues comme le gage de la pérennité des organisations.

En jouant sur leur effet démultiplicateur, les banques participent pleinement à l'accélération de la lutte contre le changement climatique aux côtés de leurs parties prenantes. Car ça n'est qu'ensemble que nous pourrons mener cette transition.