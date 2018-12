"Généraliser les bâtiments en bois" Guillaume Poitrinal, Woodeum

Son origine est désormais connue : la concentration de CO₂ dans l'atmosphère. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis un siècle, nous avons gagné 1°C en passant de 280 ppm à 400 ppm de concentration de CO₂. Le scénario vers lequel nous allons gaiement, c'est un taux de 2 .000 ppm dans deux cents ans, avec des températures insupportables.

La grande raison des émissions de CO₂ reste le transport : bonne nouvelle, ce secteur est en passe de réaliser sa grande mutation avec le moteur électrique, l'autopartage et les circulations douces.

Moins connue est la situation de l'immobilier : la deuxième cause des émissions mondiales reste la tortue de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le secteur immobilier n'est pourtant pas en manque de réglementations et labels environnementaux. Enhardi par de remarquables succès sur les économies d'énergie, le secteur a voulu ajouter au « plus petit kWh par mètre carré », une multitude de nouvelles raisons de se donner bonne conscience : récupération des eaux de pluie, tri des ordures, permaculture sur le toit, autoproduction énergétique, électroménager partagé... Mais dans cet inventaire à la Prévert, de la mesure du CO₂, il n'avait jamais été question... La raison est simple : ce qui pollue le plus dans l'immobilier, contrairement aux idées reçues, c'est la construction. Le ciment, c'est 7 % des émissions mondiales de CO₂, et l'acte de construire en entier, avec le transport qui y est lié, c'est 17 à 20 %. Or le béton, en France, c'est culturel. Compter le CO₂ des bâtiments, c'était clairement trop demander aux puissances en place.

La promulgation de la loi Elan il y a un mois est venue soudainement changer la donne. L'empreinte carbone du bâtiment sera désormais calculée sur le cycle de vie entier de l'édifice, y compris la construction. Cette révolution est une formidable occasion de réinventer nos modes constructifs et y intégrer des matériaux qui piègent le carbone au lieu d'en émettre. Oui, ces matériaux miraculeux existent et ils poussent naturellement chez nous... Il s'agit de nos arbres : avec la photosynthèse, ils passent leur vie à désintoxiquer la planète. Tant qu'il pousse, l'arbre mange du CO₂, stocke le carbone et émet de l'oxygène. Et ce carbone ne demande qu'à être protégé, c'est-à-dire sorti de la forêt, abrité des intempéries et de la putréfaction. En réalisant le gros œuvre de nos bâtiments en bois stockeur de carbone, au lieu du béton émetteur de carbone, nous constituerons autant de puits de carbone de très longue durée, simples, économiques, efficaces et agréables à vivre. Et si nous replantons de nouveaux arbres, la forêt réactivera à nouveau le cycle naturel de captation de carbone. Il ne nous reste qu'à faire vite pour éviter le pire. n