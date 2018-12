"Donner confiance aux épargnants" Sylvie Goulard, Banque de France

Comme superviseurs du secteur chargés de la stabilité de la finance, elles doivent affiner leur approche des risques, qu'ils soient physiques ou liés à la transition vers un autre modèle économique. Inondations et incendies multiplient les sinistres couverts par les compagnies d'assurances ; l'élévation du niveau des mers rend inhabitables certains territoires, avec des risques pour les humains mais aussi pour les banques qui les financent. Des secteurs entiers de l'économie, liés par exemple à la production d'hydrocarbures, aux transports polluants ou à l'agriculture intensive doivent se reconvertir, d'où le besoin de réorienter les banques, gestionnaires d'actifs et autres fonds vers des activités « vertes ».

Cette exigence suppose toutefois de se mettre d'accord sur des définitions précises, transfrontières, donnant confiance aux épargnants. Dans ce but, la Banque de France a pris l'initiative, en 2017, de créer un réseau mondial de banques centrales et de superviseurs (le Network for Greening the Financial System, NGFS) qui compte déjà 21 membres (dont par exemple les banques centrales chinoise, mexicaine, allemande et marocaine) et cinq observateurs, dont la Commission européenne. Son but est de rapprocher l'analyse des risques et la définition de critères communs, et d'encourager les échanges sur les moyens de financer la transition énergétique. Un important travail conceptuel est en cours. Cette enceinte offre l'occasion de valoriser certaines initiatives françaises comme par exemple l'article 173 de la loi de transition énergétique imposant aux investisseurs institutionnels des obligations de transparence sur le « verdissement ».

La Banque de France a aussi décidé d'accorder une bourse à un jeune chercheur travaillant sur la finance verte. Une Charte de l'investissement responsable a également été adoptée pour ses propres placements, notamment pour sa caisse de retraite (à hauteur de 20 milliards environ). En matière de politique monétaire, l'Eurosystème (Banque centrale européenne et les 19 banques centrales nationales) agit dans le cadre d'un mandat fixé à Maastricht en 1992. Une réflexion s'amorce, et doit tenir compte à la fois du potentiel que représentent les achats d'actifs de la BCE, mais aussi des contraintes juridiques ou celles liées à la spécificité de la politique monétaire (neutralité entre les États membres, liquidité, qualité des actifs et des collatéraux).

