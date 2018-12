"Créer du lien dans la ville" Alain Dinin, Nexity

Nous l'avons fait progressivement, selon des convictions et intuitions, en précédant, souvent, les réglementations qui encadrent nos métiers. Nous avons, dès 2010, formalisé, mesuré l'impact carbone de nos programmes immobiliers, et nous avons lancé dès 2009 une activité de bureaux en bois dont nous sommes leaders en France. Le constat est que, aujourd'hui, il nous faut changer d'échelle. Nous n'avons plus le choix. Il n'est plus possible de faire la ville sans proposer des solutions face au changement climatique, pour le limiter ou s'y adapter.

En 2017, nous avons pris des objectifs en matière de réduction des émissions de ­carbone de chacune des phases de nos activités de notre plateforme de services à l'immobilier. Nous les suivons annuellement. Sur les bâtiments neufs, nous visons à réduire les émissions de carbone de 30 % par logement livré et de 21 % dans l'immobilier d'entreprise entre 2015 et 2030. Dans les bâtiments existants, qui sont au cœur de la contribution du secteur aux émissions de carbone, nous proposons aux copropriétés que nous gérons une offre complète d'audit et de mise en œuvre d'une rénovation énergétique. S'agissant de nos propres sites, nous suivons leurs émissions de carbone depuis 2009, mesurons les progrès et renouvelons nos objectifs ; cet engagement prend des formes très diverses : privilégier les transports en commun pour les trajets domicile-travail, favoriser le télétravail. Nous visons 35 % de réduction des émissions par salarié sur la même période.

Cette trajectoire est un objectif à long terme pour Nexity et ses partenaires. Organiser des filières sobres en carbone puissantes est un défi d'aujourd'hui ­- dans le bois, par exemple ; la standardisation de certains éléments démarre, la digitalisation de nos process est un champ primordial pour améliorer la qualité à la livraison, comme la gestion et la maintenance ; avec nos partenaires nous travaillons à penser dès l'amont au réemploi des matériaux.

Il y a là une responsabilité collective à laquelle nous prenons notre part. Avec quelques convictions fortes : celle de la densité, qui optimise les infrastructures, réduit et partage les coûts, les transports et qui crée du lien, de la ville, de l'urbanité. Deuxième axe : le collaboratif. L'économie du partage et les mobilités décarbonées nous le montrent. Il y a un champ immense et autant d'occasions de créer du lien dans la ville. Il y aura des échecs et des déceptions. Mais rien n'arrêtera cette mutation. Ces deux premiers engagements sont forts. Avec les innovations à l'œuvre, elles doivent nous permettre, collectivement, de ne rien concéder. C'est notre autre conviction : la qualité et le beau sont nécessaires et compatibles. Notre impératif commun est d'inventer la ville sobre en carbone, esthétique et abordable. C'est le sens de notre action.