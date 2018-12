"Redéfinir les politiques climatiques" Patrick Criqui, CNRS

Depuis l'Accord de Paris et la publication du Rapport 1,5°C du GIEC, la perspective a changé et le point focal ou l'"objet frontière" des politiques énergie-climat est devenu la neutralité carbone. C'est-à-dire l'équilibre entre les émissions résiduelles et les puits de carbone gérés par l'homme, d'où l'expression Zéro Emissions Nettes (ZEN) également retenue pour définir cet objectif. A l'échelle globale et après le rapport du GIEC, cette neutralité carbone devrait être atteinte dans la deuxième moitié du siècle, le plus proche possible de 2050 pour limiter les risques.

Mais en France la nouvelle Stratégie Nationale Bas Carbone retient cet objectif de neutralité carbone dès 2050, en raison notamment de l'obligation morale d'une action plus précoce des pays industrialisés. Le passage à cet objectif, beaucoup plus ambitieux que le Facteur 4, conduit à redéfinir les concepts et méthodes pour la conception et la mise en œuvre des politiques.

Les politiques énergie-climat, surtout lorsque leurs objectifs sont très ambitieux comme la neutralité carbone, impliquent des transformations profondes des systèmes sociotechniques dans un contexte marqué de fortes incertitudes. Elles doivent donc s'inscrire dans un cycle politique que l'on peut décrire en cinq étapes :

1. définition des objectifs de long terme et des trajectoires pour les atteindre ;

2. déclinaison des objectifs globaux en objectifs sectoriels opérationnels ;

3. construction et suivi des indicateurs de pilotage ;

4. évaluation des moyens et des résultats ;

5. redéfinition des moyens ou des objectifs.

A chaque étape, l'ambition de la neutralité carbone conduit à renouveler les pratiques et les méthodes. Pour les objectifs et trajectoires, on ne peut plus procéder par une divergence progressive à partir des trajectoires en cours : il faut poser une ou des images du futur souhaitable, puis procéder dans une rétroprojection, en "retour vers le présent". Pour les objectifs sectoriels opérationnels, il faut identifier les variables-clé qui vont à la fois constituer les points d'appui des politiques publiques et mobiliser les acteurs de terrain. Pour le suivi des politiques, il faut construire de nouveaux cadres comptables et des tableaux de bord d'indicateurs stratégiques à partir de données fiables et rapidement mises à jour. Pour l'évaluation des politiques, question centrale, il faut pouvoir se poser la question de savoir s'il faut mettre plus de moyens sur des politiques et mesures existantes ou au contraire changer de système d'incitation, ou encore d'objectif sectoriel. Enfin pour la redéfinition de la stratégie d'ensemble, il faut être capable de combiner une certaine stabilité des signaux donnés aux acteurs de terrain et l'ajustement soit aux difficultés rencontrées soit aux opportunités créées par le progrès technique.

On le voit c'est à la fois à une vision d'innovation radicale dans la transition et à une réflexion approfondie sur les modalités des politiques publiques de transformation de la société que nous invite le concept de neutralité carbone.

