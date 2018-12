"Construire un nouveau récit" Cyril Dion

Cette architecture repose sur plusieurs piliers : la loi, un pilier très puissant, l'argent - qui nous contraint parfois à pratiquer des activités qu'on n'aurait pas choisies et qui ne sont pas forcément en ligne avec nos valeurs -, les écrans, qui influencent la façon dont on utilise notre temps, ce qu'on achète, les médias qu'on consulte, nos opinions politiques, etc.

Pour avoir un impact réel, il faut changer ce récit. Mais pour de multiples raisons - poids des lobbies, versatilité de l'opinion, blocages institutionnels, logiques électoralistes... - ce ne sont pas les responsables politiques qui font la révolution.

Dans un contexte où le modèle actuel se craquelle, on aurait besoin d'un million de personnes qui mettent en commun leur énergie pour en inventer un nouveau.

Il faut donc proposer un récit suffisamment puissant pour remplacer celui sur le capitalisme et le néolibéralisme qui dominent aujourd'hui, comme avant lui ceux sur la monarchie ou, plus récemment, le communisme. Ces récits se construisent de façon collective. Si celui sur les relations entre les hommes et les femmes a changé, c'est grâce à des intellectuelles comme Simone de Beauvoir, à des artistes comme Virginia Woolf, aux suffragettes, aux femmes qui se sont battues pour l'IVG dans les années 1970, celles qui se sont enchaînées aux tables d'avortement, celles qui ont signé le « Manifeste des 343 »...

L'enjeu est le même, qu'on soit documentariste, auteur de fiction, romancier ou journaliste. Dans le film Demain, nous montrons de nouvelles façons de faire dans l'agriculture, la création monétaire, la démocratie... des entrepreneurs qui racontent des histoires très puissantes. La Ferme du Bec Hellouin rencontre depuis longtemps un succès extraordinaire, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes montrent qu'il existe d'autres façons de vivre...

Tout cela est en train de construire un nouveau récit. Mais pour qu'il remporte la bataille, il faut que des millions de personnes prennent conscience qu'ils en font partie. Il faut bâtir des stratégies de mobilisation pour éviter la dispersion. C'est important qu'il y ait de la créativité partout, mais il faut rassembler autour d'objectifs stratégiques communs. C'est pourquoi, avec d'autres artistes et des ONG, nous réfléchissons à une cellule de mobilisation destinée à consulter de nombreux acteurs, y compris les Français. L'idée est d'identifier une stratégie commune sur laquelle se retrouver puis de la séquencer en plusieurs objectifs. Cela permettra de mobiliser tout le monde en même temps, parlementaires, ONG, journalistes, etc. mais sur un seul objectif à la fois. Comme le dit Srda Popovic [l'un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic en ex. Yougoslavie, ndlr], une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables, permettant à tous ceux qui participent au mouvement de s'en nourrir et de trouver l'énergie pour la bataille suivante.

La Tribune a demandé à 12 chefs d'entreprise et

12 experts de formuler une solution pour sauver la planète.

