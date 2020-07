Remaniement : la promotion discrète de Cédric O

Le nouveau maroquin de Cédric O n'est plus le secrétariat d'Etat au Numérique mais le secrétariat d'Etat à la Transition numérique et des communications électroniques. (Crédits : DR)

Pas de "vrai" ministère pour le Numérique, mais un secrétariat d'Etat élargi, toujours piloté par Cédric O, dédié à "la Transition numérique et aux communications électroniques". D'un côté, Cédric O est promu avec un périmètre d'action plus large englobant les télécoms, ce qui est une récompense pour sa loyauté et sa maîtrise des dossiers, ainsi qu'une réponse aux critiques de l'écosystème tech. De l'autre, il est éloigné de la transformation de l'Etat et se retrouve rétrogradé dans la hiérarchie gouvernementale, conséquence de ses échecs politiques récents. Explications.