Etats-Unis : Amazon Go, un supermarché connecté sans caisses

"Pas de files d'attente, pas de règlement, pas de caisse." C'est la promesse d'Amazon Go, le nouveau concept du géant de l'e-commerce. Il a annoncé lundi sur Twitter l'ouverture de son premier supermarché connecté à Seattle, près de son siège. L'objectif : gagner du temps.

Les consommateurs doivent télécharger l'application Amazon Go afin de scanner leur smartphone à l'entrée du magasin. Des capteurs détectent et comptabilisent dans un panier virtuel les produits pris ou reposés par les clients pendant qu'ils font leurs courses. Si Amazon reste très évasif sur le dispositif utilisé, il affirme sur son site utiliser une technologie "similaire à celle des voitures autonomes". Elle combine "la vision machine, des capteurs et du deep learning (ndlr : une technique d'intelligence artificielle)." Le client quitte ensuite le supermarché sans sortir son porte-monnaie. Il reçoit dans la foulée la facturation de ses achats sur son compte Amazon.

Amazon projette d'ouvrir 2.000 supermarchés

Développé pendant quatre ans, le supermarché de 170 mètres carrés est actuellement en phase de test - réservé aux employés d'Amazon. Il devrait ouvrir ses portes au grand public "début 2017". Ce ne serait qu'un début pour le géant de l'e-commerce, qui compte investir de plus en plus dans les boutiques physiques. En 2015, Amazon a tenté sa première expérience avec l'ouverture d'une librairie à Seattle. L'objectif serait d'en ouvrir 400 aux Etats-Unis.

En cas de succès de son supermarché connecté, Amazon prévoit d'ouvrir 2.000 magasins alimentaires, d'après le Wall Street Journal. Deux prototypes de supermarchés "drive" seraient également en construction à Seattle, selon le New York Times. Le géant de l'e-commerce se voit obligé de miser sur les supermarchés physiques pour espérer se faire une place dans le marché de l'alimentation. Car les dépenses dans ce domaine restent marginales sur Internet. Elles représentaient 9 milliards de dollars en 2015 - soit 1% seulement d'un marché évalué à 674 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon le cabinet d'études Kantar Retail. Amazon tente de percer dans le marché de l'alimentation depuis 2007 avec son service de livraison de produits frais, baptisé Fresh aux Etats-Unis.

