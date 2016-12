Mobilité : verdict en mars pour Heetch

Le procès fut long. Après deux jours d'audience au tribunal de grande instance de Paris, le parquet a requis vendredi 300.000 euros d'amende contre la jeune pousse Heetch fondée en 2013 et une interdiction de diriger toute entreprise pendant deux ans contre Teddy Pellerin et Mathieu Jacob les deux fondateurs de l'application de transports entre particuliers destinée aux jeunes noctambules. Le jugement sera rendu le 2 mars 2017 à 13H30, a précisé la juge.

Pour rappel, Heetch annonce 30.000 conducteurs occasionnels. La société est passée de 8 à 51 emplois depuis sa création. Elle a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de quelque 2 millions d'euros mais reste légèrement déficitaire.

"L'économie du partage a de beaux jours devant elles, ce genre de dirigeants ne doivent pas la porter", a dit la magistrate à l'adresse de Teddy Pellerin et Mathieu Jacob, contre qui elle a aussi requis 10.000 euros d'amende chacun.

Complémentarité des services de mobilité urbaine

Mathieu Jacob assuré à la barre qu'il avait toujours été "convaincu de la légalité" des activités de sa société, et assuré qu'il n'avait jamais voulu "dénigrer les taxis", dont près de 1.500 se sont portés partie civile.

"On a tjs ete convaincu avec Teddy de la légalité de Heetch" dit Mathieu Jacob #ProcèsHeetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Mathieu Jacob a rappelé qu'avec Teddy Pellerin, ils avaient en vain essayé de rentrer en contact avec les taxis, tout comme avec la préfecture de Police. Le but n'étant pas d'essayer de supprimer les taxis de la ville mais de trouver un terrain d'entente, convaincu de la complémentarité de leurs services. Il a à cet égard rappelé que la majorité des trajets effectués via Heetch incluaient la banlieue et se faisaient le jeudi, vendredi et samedi soir.

"On comprend que le secteur des taxis est en crise et nous avons essayé d'entrer en contact avec eux" #ProcèsHeetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

"On a envie qu'il y ait des taxis dans la ville, on n'a jamais dit le contraire " #ProcèsHeetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Il a également fait valoir l'impact social de l'application:

"Si les taxis sont d'intérêt public Heetch est d'intérêt social, ce ne sont pas que des mots" #ProcèsHeetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Mais pour la procureure, la "start-up créatrice de mobilité nocturne" et ses dirigeants sont coupables de complicité d'exercice illégal de la profession de taxi, de pratique commerciale trompeuse et d'organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels.

La procureure, qui dans son réquisitoire a lourdement insisté sur l'intense campagne de communication déployée par Heetch avant son procès, réclame aussi la publication d'extraits du jugement dans la presse, citant précisément Le Parisien et La Tribune.

Pendant les deux jours d'audience, Teddy Pellerin a tenté de démontrer la bonne foi de la société, qui agit "en plein tâtonnement" en matière de législation sur l'économie collaborative.

Pas de vide juridique, selon la procureure

"Le fait qu'une législation vous déplaise ne constitue pas un vide juridique", a répondu la magistrate. Pour elle, Heetch n'entre pas dans la définition légale du covoiturage, et ne peut se dispenser des contraintes réglementaires sur le transport rémunéré de particuliers.

La défense a elle plaidé la relaxe, demandant au tribunal de ne pas "tuer la liberté d'entreprendre."

Des attitudes désinvoltes ?

La procureure a reproché aux deux jeunes dirigeants, de 32 et 34 ans, leur "décontraction" notamment face aux nombreuses garde à vue subies par des conducteurs Heetch, ou par rapport aux amendes payées par certains d'entre eux. Elle a également estimé que Teddy Pellerin, pour plaider sa cause, avait surtout "apporté des éléments de langage" déjà répété "dix fois" aux médias.

La Proc reproche la "décontraction" avec laquelle ont ete évoquées les GAV et compositions pénales #procèsheetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Les deux fondateurs ont tenté de corriger l'impression à la fin de l'audience: "On n'a jamais pris à la légère les décisions de justice", a ainsi déclaré Mathieu Jacob, disant sa conviction de contribuer à la "mixité sociale" parce que Heetch organise beaucoup de transports entre la banlieue et le centre de Paris.

Heetch, application nocturne tournant de 20h à 06h du matin, souligne que les revenus de ses conducteurs sont plafonnés à 6.000 euros par an, somme permettant seulement le "partage des frais" du véhicule. Leur avocat a fait valoir le fait que les chauffeurs touchaient en moyenne 1.700 euros par an et que la médiane, se situait quant à elle à 1.100 euros annuels.

"Une audience de vocabulaire"

Le procès a beaucoup été qualifié d'exercice de style en matière de vocabulaire, comme l'ont rappelé la quasi totalité des avocats et la procureur:

"On a bcp joué sur les mots. On est sur une audience de vocabulaire c'est original " dit la Procureur #procèsheetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Bien entendu, les plaidoiries ont également beaucoup porté sur la définition du covoiturage et sur une potentielle comparaison au leader du covoiturage Blablacar ou au service de transport entre particuliers UberPop désormais interdit. Les avocats de Heetch ont, à cet égard, évoqué une comparaison du barème tarifaire entre Blablacar et Heetch.

L'avocat explique que le barème tarifaire est comparable à celui de BlaBlaCar avec des exples de courte et longue distance #ProcèsHeetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Prenant l'exemple d'un Paris-Lyon, il a ainsi évoqué un tarif de 30 euros par passager sur Blablacar, soit un revenu de 90 euros pour un conducteur qui emmènerait trois passagers. L'avocat a comparé ce montant avec celui auquel on aboutit avec l'algorithme de Heetch, qui serait alors de 85 euros pour un trajet, ce qui reviendrait donc moins cher qu'avec Blablacar pour trois personnes.

De la même manière, il a évoqué les trajets de courte distance, qui sont plus rares, mais existent sur Blablacar. Il en coûterait selon lui 6 euros par personne pour un trajet entre Levallois-Perret et Montparnasse, soit 18 euros pour 3 personnes, contre 17 euros avec Heetch.

Le service UberPop, du géant international des VTC (voitures de transport avec chauffeur) Uber, a été lourdement condamné l'été dernier pour des chefs de prévention identiques. Le tribunal avait requis 800.000 euros d'amende dont la moitié avec sursis. Un avocat de Heetch a demandé au tribunal de ne pas faire un "copié-collé" de cette décision.

"On veut nous faire croire que Heetch et UberPop c'est blanc bonnet et bonnet blanc" dit il https://t.co/CR3GQWLCa3 — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Les avocats des taxis, VTC et organisations professionnelles parties civiles ont eux étrillé Heetch, une "machine à fric" soutenue par de puissants investisseurs et déployant une "communication cynique". "Il ne faut pas que ce qui vous est présenté comme l'économie du partage devienne l'économie du pillage et des ravages", a dit l'un d'eux.

"Il ne faut pas que l'économie du partage devienne l'économie du pillage et des ravages" #procèsheetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 9 décembre 2016

Verdict dans quelques mois donc, le temps, pour le tribunal, d'éplucher les dossier des 1.500 parties civiles...