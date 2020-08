Face à la crise : les assureurs ont-ils assuré ?

>> ÉPISODE 1 : Face à la crise : les banques en première ligne

20 MARS

Les compagnies d'assurance françaises vont maintenir leurs garanties auprès des TPE, même en cas de retard de paiement. Un premier geste, jugé tardif et surtout inefficace par les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, touchés de plein fouet par la crise du coronavirus.

7 AVRIL

Critiqués pour leur manque de réactivité et d'engagement face à la crise économique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, les assureurs multiplient depuis quelques jours les initiatives de solidarité. Ces dernières varient selon leur positionnement et leur exposition, plus ou moins prononcée, face à un choc qui devrait avoir des conséquences durables sur le secteur.

14 AVRIL

Critiqués par les assurés et pressés par les pouvoirs publics, les assureurs viennent de renforcer leur engagement. Résumé des différentes mesures de solidarité prises en cinq chiffres clés.

15 AVRIL

En Bavière, plusieurs assureurs, dont Allianz, vont couvrir jusqu'à 15% des pertes d'exploitation enregistrées par les boulangeries, restaurants et hôtels, touchés de plein fouet par les mesures de confinement. En France, c'est un sentiment d'abandon qui l'emporte du côté des petites entreprises, lourdement affectées par la crise. De leur côté, les assureurs tricolores défendent leur mobilisation et rappellent les engagements qu'ils ont pris, parfois sous la pression du gouvernement.

24 AVRIL

Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses voix s'élèvent pour que les assureurs prennent en charge les pertes d'exploitation, non couvertes par les contrats, subies par les artisans, commerçants, restaurateurs et plus généralement les TPE. Alors que les assureurs faisaient bloc sur ce point, trois bancassureurs ont décidé cette semaine d'aller au-delà de leur engagement contractuel et d'indemniser une partie de ces pertes. Un geste salué par les petites entreprises, mais critiqué par certains assureurs de la place.

14 MAI

La pandémie de coronavirus va coûter plus de 200 milliards de dollars aux assureurs en 2020, ce qui en fera l'un des événements les plus coûteux de l'histoire du secteur, aux côtés de l'ouragan Katrina ou des attentats du 11 septembre.

25 MAI

Le tribunal de commerce de Paris a donné raison à un restaurateur qui avait attaqué Axa France en justice, l'assureur ayant refusé d'indemniser ses pertes d'exploitation causées par la pandémie de coronavirus. Une décision hautement attendue et qui pourrait ouvrir une brèche. Décryptage.

5 JUIN

OPINION. Le tribunal de commerce de Paris a condamné en référé un assureur à indemniser un restaurateur. Mais le débat juridique n'est pas clos, car l'assureur fait appel. On peut s'interroger sur la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle du courtier. En effet, celui-ci est tenu d'un devoir de conseil au bénéfice de son client l'assuré et aurait peut-être dû lui proposer la couverture du risque. Certaines polices d'assurance couvrent la perte d'exploitation résultant d'une décision de fermeture administrative. (*) Par Jean-Christophe Bouchard, avocat au sein du cabinet NMW.

16 JUIN

La Fédération française de l'assurance (FFA) a dévoilé les contours du futur régime d'assurance pandémique, qui s'étend aux catastrophes exceptionnelles. Les premières pistes évoquées ne font pas consensus alors que les assureurs font face à un véritable casse-tête.

30 JUIN

DÉBAT. thecamp, en partenariat avec 'La Tribune', lance une série de conversations privilégiées avec des décideurs sur la situation économique actuelle. Deuxième invité de cette émission, Pascal Demurger, directeur général de la Maif, l'assureur-militant qui a créé la polémique en remboursant en partie les primes automobile de ses clients pendant le confinement.

6 JUILLET

Image dégradée aux yeux du grand public et rivalités commerciales entre acteurs du secteur : le Covid-19 a agi comme le virus de la discorde au sein de l'assurance française.

EPISODE 3 - Les fintech apportent des solutions

