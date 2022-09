BPCE : quatre candidats en lice pour succéder à Laurent Mignon

Le processus de succession de Laurent Mignon à la tête du groupe bancaire mutualiste BPCE avance vite. Ce dernier n'a pas souhaité en effet renouveler son mandat pour partir diriger, à partir de janvier prochain, la société d'investissement Wendel, à la place de d'André François-Poncet. Le nom de son successeur devrait être connu avant la fin de l'année.

Selon Les Echos, quatre candidats se sont officiellement déclarés en interne pour le poste de président du directoire. Il s'agit tout d'abord de Nicolas Namias, membre du directoire, en charge du pôle Global Financial Services, qui regroupe les activités de gestion d'actifs et de services à la grande clientèle. Ce dernier avait piloté la stratégie du groupe avant de prendre la responsabilité de la filiale Natixis en 2020 pour piloter son retrait de la cote et recentrer sa stratégie. Il connaît donc bien les arcades de l'organe central de BPCE et fait figure de favori. Toutefois, il n'a jamais exercé de responsabilité dans le réseau... tout comme d'ailleurs Laurent Mignon.

Trois candidats issus du terrain

Les trois autres candidats sont en revanche tous issus du réseau et ont une expérience de direction générale d'une banque régionale. C'est le cas notamment d'Olivier Klein, directeur général de la Bred, puissante banque populaire de la région parisienne et de Normandie, qui a conservé des filiales spécialisées nationales et développé une stratégie volontariste en Outre-mer ou à l'international. Il a également occupé des responsabilités dans les Caisses d'Epargne et au directoire de BPCE.

Les deux autres candidats sont Daniel Karyotis, patron de la Banque populaire de Rhône Alpes Auvergne, l'une des plus importantes banques populaires, ancien dirigeant de la banque Palatine, et Laurent Roubin, président du directoire de la Caisse d'Epagne des Hauts-de-France.

Laurent Mignon a décidé de tourner la page du groupe mutualiste, après avoir dirigé Natixis à partir de 2009, avec mission de la redresser au plus vite après les pertes accumulées pendant la crise financière de 2008. Il a été ensuite nommé la présidence du directoire du groupe pour succéder en 2018 à François Pérol, parti chez Rothschild & Cie. C'est donc le deuxième dirigeant de ce groupe à choisir, comme nouvelle carrière dans la finance, des univers bien éloignés du mutualisme.