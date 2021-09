Bitcoin : la Chine enfonce le clou en déclarant illégales toutes les transactions en cryptomonnaies

La Chine a intensifié vendredi la répression du commerce des crypto-monnaies, promettant d'éradiquer les activités "illégales" tant pour le bitcoin que pour les autres monnaies virtuelles et d'interdire dans tout le pays le "minage" de cryptomonnaies.

Dix agences gouvernementales chinoises, dont la banque centrale ainsi que les régulateurs des banques, de la Bourse et des changes, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'elles travailleraient en étroite collaboration pour maintenir une répression "à haute pression" contre les activités spéculatives des crypto-monnaies.

La Banque populaire de Chine a déclaré que les crypto-monnaies ne doivent pas circuler sur les marchés en tant que monnaies traditionnelles et que les Bourses étrangères ne sont pas autorisées à fournir des services aux investisseurs du continent via Internet.

"Les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales", a déclaré la Banque centrale dans un communiqué en ligne, en ajoutant qu'elles "mettaient sérieusement en difficulté la sécurité des actifs des gens".

Pilonnage en règle en Chine...

Cette dernière mesure vient conclure un pilonnage en série, méticuleux et systématique, des cryptomonnaies par l'Empire du Milieu mais qui se voit consolidé également par de nombreuses mises en garde émanant d'institutions tout autour de la planète depuis plusieurs mois.

En mai 2021, plusieurs fédérations bancaires chinoises de référence déclaraient que les cryptomonnaies "ne sont pas de vraies devises", insistant sur les risques que la "spéculation" fait courir tant aux personnes qu'aux économies mondiales. Ce rappel à l'ordre avait alors fait immédiatement plonger le cours du Bitcoin sous les 40.000 dollars. Il faut dire que, dans ce jeu planétaire des monnaies virtuelles, la Chine s'est placée dans une position stratégique particulière et personne ne prend ses avertissements à la légère.

En juin, de nombreuses mines de Bitcoin dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine) - l'une des plus grandes bases minières de crypto-monnaie de Chine - ont été fermées par les autorités locales dans le cadre de l'intensification de la répression à l'échelle nationale contre la création et l'exploitation de crypto-monnaies. La Chine qui selon certaines études était responsable de 65% de la création mondiale de cryptomonnaies laissait entendre qu'avec ces fermetures, elle aurait réduit bientôt de 90% sa capacité de minage, d'autant que les régulateurs ont pris des mesures drastiques similaires pour d'autres importants centres de minage dans les régions du nord et du sud-ouest de la Chine.

... et dans le reste du monde

Mais il n'y a pas qu'en Chine que les cryptomonnaies sont malmenées par les autorités régulatrices.

Fin juin, au Royaume-Uni, c'était la FCA (Financial Conduct Authority), l'autorité britannique de régulation des marchés financiers, qui interdisait à la plateforme d'achats de cryptomonnaies Binance de vendre des options ou contrats à terme outre-Manche.

Fin juin également, le surlendemain de la décision de la FCA, la France lançait à son tour une pierre dans le jardin des cryptomonnaies en déclarant par la voix du gouverneur de sa banque centrale, François Villeroy de Galhau, qu'il fallait fixer des règles au monde des cryptomonnaies, appelant à une action urgente et concertée au niveau européen au risque d'affecter l'euro et la croissance européenne, rien de moins.

"Le risque est clairement que l'Europe perde son élan, pas seulement dans sa volonté de renforcer le rôle international de l'euro, mais même dans sa préservation", a mis en garde François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, appelant "l'Union européenne à adopter un cadre réglementaire dans les mois à venir" concernant les monnaies numériques et les crypto-actifs.

(avec agences)