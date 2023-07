L'action SES-imagotag s'envole de 30% malgré de nouvelles accusations

L'entreprise spécialisée dans les étiquettes électroniques SES-Imagotag a gagné plus de 30% vendredi à la Bourse de Paris à 116,2 euros. Pourtant, le matin même, le fonds activiste Gotham City Research a publié un nouveau rapport après celui mettant en cause, le 22 juin dernier, la sincérité des comptes de la star montante du SB120 et qui avait fait plonger de près de 60% le cours de l'action. Le titre valait 166,8 euros avant la publication du premier rapport et était descendu à 66 euros au pic de la tempête. Cette fois-ici, Gotham City Research a critiqué la gouvernance de la société. « Un examen plus approfondi » sur le management et le conseil d'administration de l'entreprise « révèle des fautes et des conflits d'intérêts qui semblent aussi graves, sinon plus, que les irrégularités comptables que nous avions identifiées », affirme ainsi Gotham City Research.

Dépôt de plainte

Après clôture, la société a publié un communiqué qui considère les accusations de « fausses et délibérément trompeuses » avec « pour seule fin de manipuler et tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action ». La société doit publier dans les jours qui viennent un contre argumentaire détaillé, comme elle l'avait fait lors des premières accusations. Elle confirme également avoir notifié l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) des agissements de Gotham City à sa réglementation et déposé plainte, ce jour, auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et

trompeuses.