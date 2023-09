Les cryptomonnaies continuent de prospérer dans les pays où le revenu par habitant est faible

C'est une pôle position qui en dit long sur la place des cryptomonnaies dans l'économie mondiale de demain. Pour la première fois, l'Inde a été consacré pays champion en termes d'adoption de ces nouveaux jetons numériques échangés sur les blockchains en 2023, selon le quatrième indice annuel réalisé par le cabinet Chainalysis, le tout dans un contexte de ralentissement mondial du marché crypto. Le pays le plus peuplé au monde et ses 1,4 milliard d'habitants a ainsi dépassé le Nigeria (2ème) et le Vietnam (premier l'an passé).

« L'Inde est le pays qui adopte le plus de cryptomonnaies (...) ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est qu'elle est devenue le deuxième plus grand marché au monde en termes de volume de transactions brutes estimées, devançant ainsi plusieurs pays plus riches ». Or, en Inde, à deux doigts de l'interdiction totale, la réglementation et la taxation qui encadrent le secteur sont devenues prohibitives pour la détention ou le minage des crypto-actifs.

> A lire : les tendances crypto de la rentrée 2023

Mais l'Inde est surtout le porte-voix de tout un ensemble de pays émergents. « La région Asie centrale, Asie du Sud et Océanie (CSAO) domine le sommet de l'indice, avec six des dix premiers pays situés dans la région », note ainsi le Global Crypto Adoption qui a analysé les flux des cryptos sur Internet dans 154 pays (contre 146 l'an passé). L'index se concentre moins sur les volumes échangés que sur l'adoption du plus grand nombre de personnes qui investissent « la plus grande part de leur richesse dans les cryptomonnaies », selon cinq sous-indices. Dans le détail, le cabinet américain analyse donc la valeur reçue sur les plateformes d'échanges centralisés, décentralisés (DeFi), en peer-to-peer (P2P) et les petites dépenses transférées, pondérée par la parité de pouvoir d'achat (PPA) par habitant. « Notre index prend en compte des centaines de millions de transactions et 13 milliards de visites sur le Web », précise le cabinet spécialisé dans les cryptos.

Malgré l'omniprésence des pays émergents qui se confirme à nouveau,« l'adoption des cryptomonnaies au niveau mondial est en baisse » cette année, constate Chainalysis.

Et de le justifier ainsi : « bien qu'il y ait eu une nette reprise depuis le marasme de la fin 2022, au moment de l'implosion de FTX, l'adoption par la base est encore loin de ses plus hauts niveaux historiques ».

Des jeunes technophiles à faibles revenus

Avec une exception marquante toutefois, note Chainalysis : « Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (RMI) » sont en pointe sur l'adoption. C'est-à-dire, selon la Banque mondiale qui prend comme référence la base du revenu national brut (RNB) par habitant pour classer les pays en fonction de leur niveau de richesse : les revenus annuels compris entre 1.086 et 4.255 dollars (1.010 et 3.950 euros). C'est le cas par exemple en Inde, au Nigeria et en Ukraine. En deçà, se trouvent les pays avec des revenus bruts annuels inférieurs à 1.000 euros, tels l'Ethiopie, le Soudan et le Yémen. Autrement dit, là où les populations sont pauvres, jeunes et technophiles, avec un accès - même limité - à Internet, les cryptomonnaies prospèrent.

« Les pays à faible revenu sont souvent des pays en plein essor, avec des industries et des populations dynamiques et en pleine croissance (...) 40 % de la population mondiale vit dans des pays à faible revenu, soit plus que dans toute autre catégorie de revenus », anticipe le cabinet d'études.

Ukraine et Russie reculent par rapport à 2022

Après le trio de tête, les leaders de l'adoption sont ainsi l'Ukraine (qui recule toutefois de 3 places par rapport à 2022), et, via des plateformes centralisées, les Philippines, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, la Thaïlande, la Chine, la Turquie, et la Russie en guerre qui tente de contourner les sanctions financières des Occidentaux. Au Pakistan, « le pic le plus important s'est produit au cours des 16 derniers mois, la valeur de la roupie étant passée de 178 PKR pour un dollar américain en janvier 2022 à 320 PKR au mois d'août », témoigne un jeune pratiquant des cryptos qui constate l'érosion de l'épargne classique.

« Le marché des actions et la bourse se sont effondrés. Et les gains que vous réalisez peuvent être effacés par l'inflation », explique un autre citoyen cité par l'étude. « Les Pakistanais n'ont pas non plus le droit de détenir des devises étrangères physiques - elles doivent être déposées dans une banque. Pour beaucoup, cela fait des cryptomonnaies, et en particulier des stablecoins, une nécessité », écrit Chainalysis.

Lire aussiStablecoins : « Le marché le plus dynamique aujourd'hui, c'est l'Europe », Jean-Marc Stenger, DG de Forge (Société Générale)

Sur le Vieux continent, comme en 2022, le pays leader en termes d'adoption reste le Royaume-Uni. A noter aussi qu'en termes de volumes de transactions, la part des institutions y est importante, contrairement aux petits commerces où l'adoption y est encore lente.

Lire aussiStablecoins : comment le dollar assure sa domination sur le marché