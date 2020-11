Worldline et Nets rejoignent le projet européen des paiements EPI

L'annonce était attendue par tous les professionnels européens des paiements. Deux poids lourds industriels, le français Worldline et l'acteur scandinave Nets, ont annoncé, ce mercredi, leur entrée au capital de l'EPI Interim Company, basée à Bruxelles, et chargée de lancer les travaux de mise en œuvre de ce projet européen ambitieux, l'Initiative européenne des paiements (EPI).

Ce projet, officiellement lancé le 2 juillet dernier à l'initiative de 16 grandes banques européennes, de cinq pays de la zone euro, vise à créer un nouveau standard européen des paiements, transfrontaliers et domestiques, susceptible de s'affranchir de prestataires non européens, comme Visa et MasterCard. Ce projet est clairement soutenu par la Banque centrale européenne (BCE) et, fait nouveau, par la Commission européenne elle-même, au nom de "la souveraineté européenne".

Un atout majeur

Avant le lancement de la phase opérationnelle, prévue en 2022, la société intérimaire a pour mission de définir la feuille de route technique. C'est pourquoi la venue dans ce programme des premiers acteurs non bancaires,...