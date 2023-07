Virgin Money ferme près d'un tiers de ses agences bancaires au Royaume-Uni

Retirer des livres a un distributeur va être de plus en plus compliqué au Royaume-Uni. Dernière du secteur à réduire son réseau dans le pays, la banque britannique Virgin Money va fermer près d'un tiers de ses agences au Royaume-Uni. Au total, 39 agences vont être fermées avec 91 restantes dans le pays, et 255 emplois sont menacés. HSBC avait annoncé en novembre 2022 la fermeture de 114 agences en Grande-Bretagne à partir d'avril 2023.

Le nombre de transactions dans les agences a chuté d'environ 43% depuis la pandémie

Virgin Money dit avoir pris en compte dans le choix des agences qui fermeront leurs portes le nombre de clients vulnérables potentiels dans chaque région, et l'accès à des « alternatives » comme les bureaux de poste ou les distributeurs de billets. L'établissement bancaire fait valoir que le nombre de transactions dans les agences a chuté d'environ 43% depuis la pandémie de Covid. La directrice opérationnelle Sarah Wilkinson souligne que la banque « cherchera des options pour garder autant d'employés que possible » parmi ceux qui sont concernés par les suppressions de postes, en tentant de les transférer sur d'autres fonctions.

« L'accès à l'argent public, un besoin fondamental » (Unite)

« Pendant que le secteur des services financiers engrange des bénéfices énormes, ils doivent commencer à prendre au sérieux leurs responsabilités face à leurs clients et les communautés » dans lesquelles ils évoluent, a dénoncé le syndicat Unite. Il ajoute que « l'accès à de l'argent liquide est un besoin fondamental pour nos commerces locaux ».

Face à la migration de leurs clients vers la banque en ligne, les établissements ferment des agences à tour de bras et sont accusés de créer des « déserts bancaires » qui forcent leurs clients à devoir aller de plus en plus loin pour retirer des espèces ou faire certaines opérations en face à face. En particulier, ces fermetures d'agences à travers le pays sont accusées d'accentuer la précarité des populations les plus vulnérables en rendant leur accès aux services bancaires de plus en plus difficile.

La France moins touchée que ses voisins européens

En France, fin 2021, Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française soulignait que la France comptait « près de 36 000 agences bancaires, sur tout le territoire, autant que de communes ». A quoi on pourrait rétorquer que chaque commune ne dispose pas d'une banque ou d'un distributeur automatiques de billet (DAB). Elle ajoutait : « si l'on se compare de nouveau à nos voisins européens, la diminution du nombre d'agences est bien moins marquée en France que dans les autres économies de la zone euro : le nombre d'agences bancaires diminue de 6,5% en France entre 2009 et 2019, quand la diminution est de 30,1% au sein de la zone euro ».

Selon un groupe de travail, présidé par la Banque de France, à fin 2021, on comptait un nombre équivalent d'accès aux espèces qu'à fin 2020. La légère baisse, avec près de 48 000 distributeurs automatiques de billets (DAB) répartis sur tout le territoire, « s'explique essentiellement par des fermetures dans des zones urbaines densément peuplées et ayant une forte densité de DAB ». Par ailleurs, « les chiffres montrent que dans les communes de moins de 500 habitants, près de 200 DAB ont ouvert : cela témoigne de la volonté des banques françaises d'être présentes sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales ». Enfin, « la très bonne accessibilité au cash est confirmée par le fait que plus de 99% de la population habite à moins de 10 minutes d'un point d'accès aux espèces ».

