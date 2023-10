Industrie : Rolls-Royce va supprimer jusqu'à 2.500 emplois dans le monde

Trois ans après avoir supprimé 9.000 postes, Rolls-Royce coupe de nouveau dans ses effectifs. L'industriel britannique, spécialisé dans les moteurs d'avion, a en effet indiqué supprimer entre 2.000 et 2.500 emplois, dans un communiqué publié ce mardi. Soit près de 6% de ses 42.000 employés au niveau mondial.

Ces postes qui seront supprimés sont « la prochaine étape d'un plan de transformation qui court sur plusieurs années », écrit Rolls-Royce. « Nous bâtissons un Rolls-Royce prêt pour l'avenir. Cela veut dire une organisation plus allégée et efficace », a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic dans le communiqué. Cette restructuration prévoit de réunir les fonctions d'ingénierie, technologie et sûreté « dans une seule équipe ».

Lire aussiAéronautique : Rolls-Royce fait tourner l'Ultrafan, un moteur d'avion crucial pour son avenir

Transformation en cours

Tufan Erginbilgic, qui a pris les rênes de Rolls-Royce début 2023, avait détaillé en début d'année ce plan de transformation, qui comprend notamment une revue stratégique afin de prioriser les investissements « vers les opportunités les plus rentables ».

« Notre programme de transformation pluriannuel a bien démarré avec des progrès déjà évidents à travers de solides résultats et une augmentation des prévisions pour l'année 2023 », assurait-il en juillet.

Le constructeur de luxe avait renoué avec les bénéfices en 2021 après une importante perte l'année précédente, quand il avait fortement souffert de la pandémie et de son impact colossal sur le secteur de l'aviation. Le groupe avait alors mis en place en 2020 un plan de recapitalisation et lancé la plus vaste restructuration de son histoire dans sa branche aéronautique.

Mais l'industriel britannique était de nouveau retombé dans le rouge en 2022 - 1,3 milliard de livres de pertes contre un bénéfice de 120 millions un an plus tôt - en raison d'une lourde dévaluation de contrats de change avec l'envolée du dollar.

Lire aussiAérien : Rolls-Royce et Easyjet ont testé avec succès l'alimentation d'un moteur avec de l'hydrogène

Retour au positif

Le motoriste a néanmoins retrouvé des couleurs en ce début 2023. Son bénéfice net part a atteint 1,2 milliard de livres pour le premier semestre, contre une perte de 1,6 milliard sur la même période un an plus tôt. Cette amélioration traduit notamment une forte hausse de 34% de son chiffre d'affaires, à 7,5 milliards de livres, tiré par l'aéronautique civile.

« Il reste encore un long chemin à parcourir avant que le cours de l'action Rolls-Royce ne revienne à ses niveaux de 2019 » mais ces résultats sont « une étape importante pour une entreprise qui, il y a seulement trois ans, était au bord de la faillite », indiquait en juillet dernier Michael Hewson, analyste à CMC Markets. Le groupe doit partager les résultats de sa revue de stratégie ainsi que les objectifs à moyen terme en novembre, comme précisé en juillet.

Rolls-Royce travaille sur un nouveau moteur d'avion



Très implanté dans le secteur aéronautique, le constructeur Rolls-Royce poursuit en 2023 le développement de son programme de moteur à réaction baptisé « Ultrafan », qui doit lui permettre de préparer ses futures générations de moteurs et de retrouver une envergure face à ses concurrents GE, Safran et Pratt & Whitney. L'« Ultrafan » doit permettre au constructeur britannique de préparer l'arrivée de nouveaux réacteurs de moyenne à forte puissance (de 25.000 à 100.000 livres de poussée) et notamment le remplacement de la famille « Trent ». Ce prochain moteur offre ainsi un gain de consommation de carburant de 25 % par rapport à la première génération de moteurs « Trent », et de 10 % par rapport aux dernières versions comme le « Trent XWB » qui équipe l'A350.

(Avec AFP)