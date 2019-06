La France et l'Allemagne, fers de lance d'une Europe de la défense

À l'ombre du Scaf, l'avion de combat européen du futur, plusieurs autres grands programmes sont actuellement en discussions serrées entre la France et l'Allemagne d'un côté et les industriels de l'autre. C'est le cas de l'Eurodrone, le drone MALE européen, qui réunit l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne et qui est censé remplacer à terme les drones américains Reaper.

Le programme, qui devait passer de la phase de définition à la réalisation en fin d'année dernière, a pris du retard. Paris souhaiterait boucler les négociations à partir des propositions des industriels d'ici à la fin de l'année pour lancer le drone MALE européen, qui a beaucoup grossi par rapport au projet initial.

Le char européen à l'étude dès l'été 2019

C'est également le cas du programme Maws (Maritime Airboard Weapon Systems), qui est avant d'être une plateforme un système de combat. Paris et Berlin se sont mis d'accord pour engager la préparation en commun après avoir signé en 2018 une LoI (Lettre d'intention) et défini un besoin commun. Selon le Délégué général pour l'armement, Joël Barre dans une interview à La Tribune, les deux pays vont démarrer fin 2019 « avec une étude d'architecture et des options de plateformes » (A320 ou Falcon).

C'est enfin le cas du programme du programme MGCS (Main Ground Combat System), développé par la France et l'Allemagne, qui en a le leadership. « L'étude pour le char devrait être engagée à l'été 2019 », a révélé Joël Barre. Les Allemands lient les avancées du Scaf à celles du MGCS.

___

