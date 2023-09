« Le Leopard 2 s'est imposé comme le standard des chars de combat en Europe » (Frank Haun, directeur général de KNDS)

Qu'attendez-vous de la rencontre entre Boris Pistorius et Sébastien Lecornu sur le dossier du MGCS (Main Ground Combat System)?

Avant tout, une orientation politique sur la poursuite du développement du MGCS.



Pensez-vous qu'il soit encore possible de lancer définitivement le MGCS en franco-allemand ? Rheinmetall va-t-il réussir à torpiller cette coopération ?

Bien sûr, il serait possible de poursuivre le MGCS en tant que projet purement franco-allemand, mais l'approche binationale n'a jamais été mise en place pour exclure d'autres partenaires européens. Comme dans tout projet de défense de cette taille et de cette structure, les parties impliquées tentent continuellement de faire valoir leurs droits - c'est le cas de KNDS, c'est le cas de Rheinmetall. Bon nombre des frictions qui en découlent pourraient être surmontées par un leadership politique rigoureux.



À la demande de la France, l'Allemagne peut-elle inclure les Italiens dans le programme MGCS ? Qu'en est-il de KNDS Allemagne ?

Pour l'instant, le MGCS est un programme gouvernemental binational. Il appartient aux gouvernements français et allemand de décider de son expansion vers une tri- ou multi-nationalités.



L'impasse entre Rheinmetall et Nexter sur le canon persiste-t-elle ?

Les décisions relatives à l'armement du MGCS sont soumises à des impératifs capacitaires. Le 10 juillet dernier, les ministres de la Défense français et allemand ont chargé leurs chefs d'état-major de présenter ces besoins harmonisés. Une fois qu'elles seront sur la table, l'industrie disposera d'une plateforme de travail qui permettra de développer des solutions de pointe.

Existe-t-il un consensus entre la France et l'Allemagne sur le design du char et sur l'architecture (système de systèmes) du programme ?

Manifestement, il y a une poignée de questions qui doivent être clarifiées du côté du client. C'est pourquoi les ministres de la défense français et allemand ont chargé leurs organisations de soumettre des besoins capacitaires communs.



Quel est le positionnement du Leopard 2 AX (+Suède, Italie et Espagne) par rapport au MGCS ?

Le Leopard 2 s'est imposé comme le standard des chars de combat en Europe. Son potentiel de développement n'a pas encore été pleinement exploité, mais il ne fait aucun doute que nous aurons besoin d'un système de combat terrestre de nouvelle génération une fois ce stade atteint. Pour développer et introduire un tel système, la multi-nationalité est la voie à suivre - non seulement en termes de coûts, mais aussi en ce qui concerne le maintien du haut niveau de standardisation que représente le Leopard. La standardisation est un élément clé de la dissuasion.



Pourquoi les Français n'ont-ils pas rejoint le programme FMBT (appel de la DG DEFI) alors qu'ils étaient censés le faire ?

La participation au programme FMBT (Future Main Battle Tank, ndlr) est soumise à certains prérequis. S'agissant d'une entreprise comme KNDS, vous discutez de ces prérequis au regard de vos objectifs entrepreneuriaux, puis vous définissez une stratégie. C'est un processus continu. Les rapports selon lesquels KNDS France ne ferait pas partie du FMBT sont sans fondement.

Comment voyez-vous le programme FMBT ? Comme de simples briques technologiques ? ou comme un programme alternatif au MGCS ?

Le ministre allemand de la Défense a déclaré que le FMBT pourrait soutenir le MGCS. Cela définit davantage une hiérarchie qu'une situation de concurrence.