Le niveau des stocks de munitions de la Marine est "trop bas" (Amiral Prazuck)

La Marine nationale peut-elle être prochainement à court de munitions (missiles, torpilles et munitions simples) ? Cela relève bien sûr de la fiction mais elle peut être mise en difficulté comme l'a révélé début octobre lors de son audition à l'Assemblée nationale le chef d'état-major de la Marine (CEMM), l'amiral Christophe Prazuck : "Aujourd'hui le niveau des stocks est trop bas", a-t-il averti. Pour quelles raisons la Marine en est-elle arrivée à cette situation aussi critique ? "Pendant dix ans, chaque fois qu'il a fallu rogner quelque part, on l'a fait sur les munitions", a reconnu l'amiral Prazuck.

Lors des deux précédentes lois de programmation militaire (LPM), les trois armées, dont la Marine, ont dû faire face à des baisses répétées de commandes de munitions ainsi que à des reports de livraisons motivés par un souci d'économies.

Un plan de remise à niveau

Conséquence de cette situation préoccupante, la Marine nationale a planché sur un plan de remise à niveau en deux temps. "Nous avons fixé un premier palier en 2022, pour les munitions simples : munitions d'artillerie, bouées, torpilles et autres", a précisé le CEMM . Puis vers 2025, en fin de LPM, la Marine devrait "atteindre le second palier, qui concerne la remise à niveau des munitions complexes et des missiles". La Marine compte sur la LPM pour lui permettre de revenir à "un stock minimum de référence". "Cela coûte cher et nécessite la mise en place d'un processus industriel", a rappelé le patron de la Marine.

"Les missiles Exocet comme les missiles de croisière navals (MdCN) redeviennent nécessaires dans le cadre des activités de préparation opérationnelle, alors que les opérations de combat en mer se durcissent. Les stocks de ces missiles sont clairement insuffisants aujourd'hui et le rythme de croissance de production de ces armes est encore trop faible. Il faut trois à cinq ans pour atteindre un volume significatif", avait déjà averti en décembre 2018 le député LREM des Hauts-de-Seine, Jacques Marilossian.

Enfin, la Marine "engage, de manière encore plus significative que l'an dernier, la révision à mi-vie de nos missiles Aster et de nos missiles Exocet, à quoi s'ajoutent des commandes pour armer nos futurs bateaux, en particulier les frégates de défense et d'intervention (FDI)", a détaillé l'amiral Prazuck. En 2020, la Marine va recevoir le quatrième lot de missiles de croisière naval (MdCN) pour les frégates multimissions FREMM et le deuxième lot de MdCN destinés à armer les sous-marins Barracuda. Soit au total 150 MdCN (100 pour les FREMM et 50 pour les Barracuda) commandés avant 2019 et tous livrés sur la période allant jusqu'en 2025. Seront également livrés l'année prochaine 19 torpilles lourdes Artemis ainsi que sept missiles Aster 30 pour les FREMM.

Un tir d'une munition complexe tous les deux ans

En parallèle à ce plan de remise à niveau des stocks de munitions, le chef d'état-major de la Marine souhaite que ses unités augmentent leur entrainement au tir. "Pour savoir si une arme fonctionne, il faut l'utiliser. Mon objectif est donc de pouvoir, à partir de 2022, faire tirer une munition complexe par bateau de premier rang tous les deux ans, ce qui n'est pas démesuré et permet de s'assurer que toute la chaîne de tir fonctionne", a-t-il expliqué aux députés. Augmenter l'entrainement des marins pour des tirs complexes est l'une des leçons de l'opération Hamilton en avril 2018 (tirs de missiles contre des installations chimiques syriennes) qui a connu quelques ratés. Les frégates FREMM Aquitaine et Auvergne n'ont pas pu lancer leurs missiles.

Car si la Marine peut "s'appuyer sur un savoir-faire et une compétence tout à fait singuliers", comme le CEMM l'a souligné, elle doit en permanence s'adapter aux évolution technologiques. "Je suis pour ma part tout à fait confiant dans notre capacité à suivre l'évolution technologique et à tenir le rythme, notamment grâce à toute la partie innovation et recherche-développement du ministère des Armées", a-t-il tenu à assurer aux députés. Mais cette fuite en avant technologique a-t-elle un impact sur la formation et sur l'entraînement des marins ? "Oui, c'est la raison pour laquelle je veux tirer davantage de munitions complexes (missiles et torpilles), c'est-à-dire une tous les deux ans par frégate de premier rang", a-t-il insisté. Et éviter à nouveau les ratés lors d'une opération.

Deux autres points de vigilance

Outre le stock de munitions, le chef d'état-major de la Marine a deux autres points de vigilance. Le premier sur le recrutement. D'autant que la Marine a terminé l'année 2018 "très en dessous des effectifs autorisés, a expliqué l'amiral Christophe Prazuck. J'ai donc sonné le tocsin, et le rappel au poste de combat en matière de recrutement". Pour gagner son pari, la Marine a multiplié les initiatives au plan local mais également a mis en place 160 bourses pour accompagner des étudiants dans leurs études supérieures du BTS jusqu'au master de cyberdéfense. En matière de recrutement, elle a également développé de nouvelles procédures digitales. Sur son site www.etremarin.fr, la Marine a renforcé le suivi et la relance des contacts, via la diffusion d'informations et de propositions d'offres d'emploi. "Cela a l'air de fonctionner assez bien ; nous poursuivons nos efforts d'innovation pour ne pas connaître à nouveau la situation de 2018", a estimé l'amiral Prazuck.

"La fidélisation, je l'appelle désormais l'attractivité, que ce soit lors du recrutement, pendant la carrière ou lors de la reconversion. Vous avez évoqué l'aspect financier ; la rémunération doit, c'est vrai, être prise en compte. Vous nous avez à cet égard permis de mettre en place la prime de lien au service. Mais ce n'est pas la seule chose : la qualité du commandement compte également beaucoup. Dans les petites unités, on constate très rapidement que si la qualité du commandement est insuffisante, des gens raccrochent la casquette et s'en vont. Le sens de la mission a également son importance. Ce sont là des aspects plus qualitatifs qui relèvent de l'humain, du leadership. (...) Ce n'est donc pas qu'une question d'argent".

Dernier point de vigilance de l'amiral Prazuck, "la prolongation de ces vieilles bailles, comme on dit dans la marine, les bateaux les plus anciens, de trente-cinq à quarante ans d'âge". En attendant les nouveaux programmes comme les frégates de défense et d'intervention (FDI), la Marine va devoir prolonger et entretenir "des bateaux que l'on n'imaginait pas devoir pousser aussi loin, nos SNA, nos chasseurs de mines et nos patrouilleurs hauturiers, a-t-il fait observer. Les marins de ces bateaux vont donc devoir se retrousser les manches en attendant que les nouveaux bâtiments arrivent, ce qui reste pour moi un sujet de préoccupation".