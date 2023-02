Boeing décroche un contrat de 1,6 milliard de dollars pour guider les missiles balistiques américains

C'est une belle victoire pour Boeing. Le constructeur a remporté un contrat de 1,6 milliard de dollars avec Washington, pour fournir des systèmes de guidage aux missiles balistiques Minuteman III Intercontinental.

Le contrat ne prévoit pas de nombre précis de systèmes de guidage à livrer par Boeing mais il porte jusqu'au 1er février 2039, selon un communiqué du département américain de la Défense, qui publie quotidiennement les contrats accordés aux différents fournisseurs. « Le travail sera réalisé sur la base Air Force One de Hill, dans l'Utah », est-il encore précisé.

Un missile qui peut transporter une bombe nucléaire

Le Minuteman III, en service depuis 50 ans, est un missile équipé d'une ogive qui en temps de guerre peut transporter une bombe nucléaire. Le Pentagone avait procédé le 7 septembre à un test de routine, mais l'opération avait été annoncée à l'avance afin d'éviter toute aggravation des tensions avec la Russie en plein conflit en Ukraine. Le missile, non-armé, avait été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et avait parcouru 6.760 km au-dessus du Pacifique avant de s'abîmer en mer près de l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall. « Un test de routine et d'opérations périodiques destiné à montrer que le système de dissuasion nucléaire des États-Unis est sûr, sécurisé, fiable et efficace », précisait un communiqué. « Ce type de tests a été effectué plus de 300 fois et n'a rien à voir avec les événements mondiaux actuels ».

C'est le seul missile balistique intercontinental (ICBM) tiré du sol de l'arsenal nucléaire des Etats-Unis. Il est installé dans des silos de lancement répartis sur trois bases militaires américaines, dans le Wyoming, le Dakota du Nord, et le Montana.

Les missiles Trident, lancés depuis la mer, sont déployés à bord des sous-marins américains tandis que les bombes nucléaires sont transportées par les bombardiers stratégiques.

Un contrat avec United Airlines évalué entre 25 et 33 milliards de dollars En décembre dernier, United Airlines s'est engagée pour pas moins de 100 exemplaires fermes de 787 Dreamliner, assortis d'options pour 100 appareils de plus. Elle a aussi commandé 100 exemplaires de 737 MAX supplémentaires, dont une partie provient de l'exercice d'options existantes. Ce contrat est évalué entre 25 et 33 milliards de dollars selon les prix catalogue. C'est la plus importante commande de long-courriers jamais passée par une compagnie américaine, mais aussi la plus importante commande de l'histoire du 787. Et United Airlines est aussi devenu le plus important client de l'appareil, avec un carnet de commandes fermes de 165 exemplaires, devant le loueur AerCap et All Nippon Airways.

(Avec AFP)