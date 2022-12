Saisie record de 4,6 tonnes de cocaïne par la Marine nationale dans le Golfe de Guinée

Saisie record pour les marins du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre dans le golfe de Guinée. La Marine nationale a réussi à saisir le 30 novembre 4,6 tonnes de cocaïne sur un remorqueur dans le golfe de Guinée. C'est une nouvelle saisie qui porte un nouveau coup aux trafics illégaux à destination de l'Europe. Elle représente une valeur estimée de 150 millions d'euros, selon les estimations de l'Office anti-stupéfiants (OFAST). En 2021, la marine nationale a procédé à une saisie annuelle de 44,8 tonnes de produits stupéfiants sur tous les océans et mers du monde. Soit près de 2 milliards d'euros qui ne financeront pas les réseaux criminels.

Selon le CECLANT (Commandant en Chef pour l'Atlantique), cité dans le rapport annuel du MICA Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center), "la production de cocaïne explose et les flux vers l'Europe s'adaptent aux contrôles grandissant dans les Caraïbes". Ainsi, la route vers l'Europe via l'Afrique de l'Ouest puis la Méditerranée est désormais considérée par l'ONUDC (Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime) comme la principale artère de cocaïne.

Un appui aérien dissuasif

Le PHA Tonnerre, intégré à l'opération CORYMBE depuis le début du mois d'octobre, a été mobilisé pendant plusieurs heures dans le cadre d'une opération de lutte contre le narcotrafic, selon un communiqué du ministère des Armées. Ainsi, l'équipe du Tonnerre est intervenue à bord du navire, appuyée par un Falcon 50 de la Marine nationale détaché à Dakar (Sénégal), et par deux hélicoptères embarqués, un Panther de la Marine nationale et un Cougar de l'armée de Terre. C'est à moment-là que de nombreux sacs étanches contenant des pains de cocaïne ont été découverts, puis détruits à bord du Tonnerre.

Depuis 1990, un à deux bâtiments français sont déployés dans le golfe de Guinée de façon quasi permanente dans le cadre de l'opération CORYMBE. En renforçant les capacités des marines riveraines, la France participe au développement de l'architecture de sécurité issue du processus de Yaoundé. L'opération CORYMBE complète le dispositif français en Afrique de l'Ouest en participant au volet maritime des coopérations opérationnelles mises en œuvre par les forces de présence. Par ailleurs, ce déploiement cadre avec le concept de présence maritime coordonnée porté par l'Union européenne.