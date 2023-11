Les prix alimentaires ont poursuivi leur baisse en octobre, selon la FAO

La tendance se poursuit. Les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent dans l'ensemble de se dégonfler pour le troisième mois consécutif en octobre. Les cours du riz, du blé, du sucre et du porc fléchissent tous, comme indiqué vendredi par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Son indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui reflète la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a diminué de 0,5% par rapport au mois de septembre pour un repli total de 10,9% sur un an. L'indice des prix des céréales a ainsi reculé de 1%.

Recul du blé et des céréales

Il a été tiré à la baisse par les prix du blé (-1,9%), plus abondant que prévu aux Etats-Unis, et par les prix du riz (-2%), la demande en importations se montrant « globalement atone en octobre » alors que le riz avait atteint en août son plus haut niveau en 15 ans, avec une hausse de près de 10% sur un mois à la suite des restrictions imposées par l'Inde sur ses exportations.

L'indice des prix des huiles végétales a lui faibli de 0,7%, les prix de l'huile de palme ont de même particulièrement baissé au moment où la production atteint un pic saisonnier dans les principaux pays fournisseurs. Quant à la viande, l'indice a reculé de 0,6%, surtout sous l'effet du recul des prix du porc.

Recul du sucre

Les prix des viandes de volaille ont, eux, légèrement monté, « car les épidémies de grippe aviaire ont continué à peser sur l'offre de plusieurs fournisseurs mondiaux importants, dans un contexte de forte demande de la part des consommateurs », friands de ce produit plus économique que d'autres viandes, souligne la FAO.

L'indice des prix du sucre, qui avait lui aussi atteint en septembre son plus haut niveau en 13 ans en raison de préoccupations autour de l'impact d'El Niño sur les récoltes en Thaïlande et en Inde, s'est replié de 2,2%.

Enfin, l'indice des prix des produits laitiers a augmenté en octobre (+2,2%), après neuf mois de baisses consécutives, le lait en poudre profitant d'une forte demande, en particulier en Asie du nord-est. Cet indice reste néanmoins inférieur de 20,1% à son niveau d'octobre 2022.