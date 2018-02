Dieselgate : les enquêteurs américains découvrent les logiciels truqueurs de Mercedes

Daimler est le groupe allemand de construction automobile premium qui fabrique notamment les véhicules des marques Mercedes-Benz, Maybach (comme ce modèle de limousine très haut de gamme, ci-dessus) mais aussi les petites urbaines de la marque Smart. (Crédits : © Arnd Wiegmann / Reuters)

Plusieurs fonctions logicielles ont été révélées qui pourraient permettre aux véhicules fabriqués par le groupe Daimler de passer les tests antipollution et d'obtenir l'homologation. Le constructeur accuse maintenant le quotidien allemand Bild qui a dévoilé cette nouvelle affaire de vouloir nuire à la marque et à ses 290.000 employés. Il avertit cependant que d'importantes amendes et des rappels massifs de véhicules sont à prévoir. A la Bourse de Francfort, l'action signait la plus forte baisse du DAX.