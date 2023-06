Les Normands font bloc pour sauver la verrerie Holophane

Il faut sauver le soldat Holophane. Depuis plusieurs mois, se joue dans l'Eure une véritable saga au profit d'un fleuron industriel. Avec dans les rôles titres tout ce que le département compte de responsables économiques et politiques. Du préfet aux dirigeants d'entreprises en passant par les élus, les responsables des Chambres consulaires et les cadres et salariés de la verrerie, pas un acteur ne manque au générique.

Tous mouillent la chemise pour empêcher la fermeture définitive du leader mondial de la fabrication de phares antibrouillards et numéro 2 des lentilles pour l'éclairage automobile. « J'ai rarement vu un tel élan et une telle mobilisation, relève Delphine Wahl, directrice de la CCI de Normandie. Personne ici ne veut voir disparaître ces savoir-faire uniques au monde dans le verre pressé et l'optique».

Coup de tonnerre

L'histoire remonte à novembre dernier lorsque Holophane (340 salariés dont une centaine en Chine) est placée en redressement judiciaire puis mise en vente par son actionnaire, le fonds AIAC - American Industrial Acquisition Corporation. L'entreprise qui exporte 90% de sa production n'a pas résisté à la flambée des prix de l'énergie qui a fait bondir sa facture à plus de 10 millions d'euros. Fragilisée par le déclin inexorable des phares en verre remplacés par leurs équivalents en polycarbonate, elle a aussi pâti d'un désaccord avec l'équipementier Valeo. « La direction a engagé imprudemment un bras de fer avec l'un de ses principaux clients et elle a perdu », rapporte un bon connaisseur du dossier.

L'annonce du dépôt de bilan résonne comme un coup de tonnerre dans la petite ville des Andelys (8.000 habitants) où la verrerie a pris ses quartiers, un siècle plus tôt en 1921. Dernier gros employeur de cette commune enclavée marquée par le déclin de l'industrie textile, l'usine est aussi vénérée que les ruines du château Gaillard qui la domine. Tous les habitants connaissent son four monumental capable de cracher 80 tonnes de verre par jour. En plein débat sur la réindustrialisation, la nouvelle ébranle aussi le microcosme.

Lire aussiRéindustrialisation : être à la table du « Yalta de l'industrie verte »

Mobilisation générale

Dès novembre 2022, les responsables locaux sonnent le tocsin et font jouer leur réseau. Urban Connect, une entreprise rouennaise va jusqu'à vanter gracieusement les mérites d'Holophane sur ses panneaux d'affichage numériques. « Nous devions apporter notre contribution. Au-delà de l'emploi, c'est le sujet de l'indépendance et de l'aménagement du territoire dont il s'agit », expliquent ses dirigeants à l'époque. Sur Linkedin, un post de Delphine Wahl appelle des repreneurs à se manifester. Relayée par la communauté économique régionale, la publication connaît un succès inespéré. « Grâce à cette caisse de résonance, elle a fait 100.000 vues en France et à l'étranger et a donné lieu à une vingtaine de demandes de dossiers », souligne l'auteure.

En mai, deux candidats au rachat sont retenus par le tribunal de commerce d'Evreux : le fonds américain PHP (Peaked Hills Partners), sauveur de la cristallerie Arc International, et un consortium emmené par le groupe verrier de Honfleur Riou Glass. Leurs équipes respectives finissent par se regrouper, moyennant un prolongement de la période d'observation jusqu'en novembre prochain.

Les potentiels futurs repreneurs présenteront leur modèle d'affaires le 3 juillet prochain à Rouen dans l'espoir de convaincre des entrepreneurs de participer à leur tour de table financier. A la CCI, on veut croire que la mobilisation des acteurs locaux pèsera dans la balance. « Plusieurs dirigeants régionaux d'entreprises patrimoniales n'ayant aucune accointance avec le milieu verrier ont déjà indiqué qu'ils étaient prêts à apporter leur tribut », se félicite sa directrice. L'esprit de corps dont font preuve les Normands suffira-t-il à sauver la verrerie de la casse ? Au moins ne pourra t-on pas leur reprocher d'avoir essayé.